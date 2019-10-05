السعودية: السياحة توافق على إسكان المرأة دون "محرم"

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عدم الامتناع عن إسكان المرأة دون وجود محرم في الفنادق، ومؤسسات الإيواء السياحية.



وأوضحت هيئة السياحة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أمس، أنها اشترطت تقديم المرأة لأصل إثبات الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو الإقامة لغير المواطنات أو جواز السفر لمن لا تحمل تصريح الإقامة، وعدم السماح بإسكان المرأة التي لا تحمل هوية وطنية إلا إذا كانت برفقة أقاربها.



مرافقة الأسرة



وألغت الهيئة شرط إثبات سجل الأسرة أو تحقيق الشخصية في حال قدوم طالب السكن برفقة أسرته منذ البداية، ليشمل المواطنين والمقيمين والسياح.



فيما لقيت التعليمات الجديدة ردود فعل عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من النشطاء، الذي دونوا عبر هاشتاق سكن المرأة بدون محرم.