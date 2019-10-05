شؤون فلسطينية

الديمقراطية: استلام أموال المقاصة منقوصة فشل لخيار المفاوضات

الديمقراطية: استلام أموال المقاصة منقوصة فشل لخيار المفاوضات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استلام السلطة الفلسطينية أموال المقاصة من سلطات الإحتلال، منقوصاً منها رواتب وتعويضات أسر الشهداء والأسرى، بأنه تعبير عن افتقار السلطة وقيادتها إلى رؤية واستراتيجية سياسية للتعامل مع سلطات الإحتلال، ومواجهة سياستها المتغولة  بتطبيق قرارات المجلس الوطني في الدورة 23 (30 نيسان/أبريل 2018) والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 (5 نيسان/أبريل 2015) والـ 28 (15 كانون الثاني/ يناير 2018)، وإن قرارات السلطة وقيادتها بدأت ترسم بردود فعل ناقصة وغير مدروسة، تعبر في حقيقتها عن سلطة وقيادة مأزومتين سياسياً، وتعيشان حالة إرباك وإرتباك، وفشل في إدارة الشأن العام.

وقالت الجبهة إن استرداد أموال المقاصة تحت ضغط الحاجة، ولفشل السلطة وقيادتها في توفير البدائل، والتراجع عن قرار رفض استلام الأموال منقوصة، يؤكد أن من وقع اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الإقتصادي، ومن شارك في تطبيقه، وصولاً إلى الوضع الحالي، جعل من شعبنا، وقضيته وحقوقه الوطنية رهينة بيد سلطات الإحتلال، ورهينة المصالح الفئوية للطبقة السياسية المتنفذة، على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا.

وأضافت الجبهة إن ما جرى يؤكد أن السلطة وقيادتها مازالتا تلتزمان اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعطلان قرارات المجلس الوطني، ودورتي نتائج أعمال اللجان اللتين سبقتاه، كما تعطلان نتائج أعمال اللجان التي شكلت لوضع آليات لتطبيق القرارات، فضلاً عن كونها مازالت تتكلم حتى الآن، على سير ونتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات المشكلة منذ 25/7/2019.

وختمت الجبهة مؤكدة إن خطوة السلطة وقيادتها شكلت مكسباً خالصاً لصالح  سياسة نتنياهو، القائمة على فرض الوقائع، وفشلاً ذريعاً لسياسة حصر الخيارات السياسية بالمفاوضات سبيلاً وحيداً للحل.

أخبار ذات صلة

طلبة بيرزيت يتوجهون نحو سجن (عوفر) للاشتباك مع الاحتلال

طلبة بيرزيت يتوجهون نحو سجن (عوفر) للاشتباك مع الاحتلال

جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تُهنئ مصر بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر

جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تُهنئ مصر بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر

قيادي فتحاوي: مليار و800 مليون شيكل ستساعد الحكومة على حل مشكلة الموظفين

قيادي فتحاوي: مليار و800 مليون شيكل ستساعد الحكومة على حل مشكلة الموظفين

اللوح يتحدث عن زيارة الوفد الوزاري الكبير للقاهرة

اللوح يتحدث عن زيارة الوفد الوزاري الكبير للقاهرة

جمعية المستهلك تُتابع أسعار لحم العجل بهدف إشهار الأسعار وإنفاذ القانون

جمعية المستهلك تُتابع أسعار لحم العجل بهدف إشهار الأسعار وإنفاذ القانون

بالصور: كتائب شهداء الأقصى تُخرّج دفعات جديدة من &#34;المقاتلين&#34; في غزّة

بالصور: كتائب شهداء الأقصى تُخرّج دفعات جديدة من "المقاتلين" في غزّة

خالد: امتناع باشيليه عن نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات يُثير الغضب

خالد: امتناع باشيليه عن نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات يُثير الغضب

تفريغات 2005: الحل النهائي لملفنا يتم عندما نتلقى رواتبنا من المالية العسكرية

تفريغات 2005: الحل النهائي لملفنا يتم عندما نتلقى رواتبنا من المالية العسكرية

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تُهنئ مصر بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر

جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تُهنئ مصر بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر

اللوح يتحدث عن زيارة الوفد الوزاري الكبير للقاهرة

اللوح يتحدث عن زيارة الوفد الوزاري الكبير للقاهرة

جمعية المستهلك تُتابع أسعار لحم العجل بهدف إشهار الأسعار وإنفاذ القانون

جمعية المستهلك تُتابع أسعار لحم العجل بهدف إشهار الأسعار وإنفاذ القانون

خالد: امتناع باشيليه عن نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات يُثير الغضب

خالد: امتناع باشيليه عن نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات يُثير الغضب

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

كهرباء القدس تُطلع ممثلي الاتحاد الأوروبي على مستجدات الأزمة مع &#34;كهرباء إسرائيل&#34;

كهرباء القدس تُطلع ممثلي الاتحاد الأوروبي على مستجدات الأزمة مع "كهرباء إسرائيل"

داخلية غزة: معبر رفح مغلق غداً لإجازة بالجانب المصري

داخلية غزة: معبر رفح مغلق غداً لإجازة بالجانب المصري

تحالف القوى الفلسطينية يجتمع لبحث سبل تحويل رؤيتهم إلى رؤية شعبية

تحالف القوى الفلسطينية يجتمع لبحث سبل تحويل رؤيتهم إلى رؤية شعبية

منوعات

برد الدنمارك يجبر رانيا يوسف على الظهور بإطلالة محتشمة

برد الدنمارك يجبر رانيا يوسف على الظهور بإطلالة محتشمة

&#34;يخلق من الشبه الأربعين&#34;.. حقيقة ظهور حفيدة نادية لطفي

"يخلق من الشبه الأربعين".. حقيقة ظهور حفيدة نادية لطفي

بعد موقف محرج بسبب اللغة الإنجليزية.. محمد رمضان يعلّق

بعد موقف محرج بسبب اللغة الإنجليزية.. محمد رمضان يعلّق

مطربة عالمية بعد زيارتها لإسرائيل: &#34;آسفة.. لم أكن أعلم&#34;

مطربة عالمية بعد زيارتها لإسرائيل: "آسفة.. لم أكن أعلم"

شاهد: رجل يمسك بيد شمس ويربكها قبل حفلها بالسعودية

شاهد: رجل يمسك بيد شمس ويربكها قبل حفلها بالسعودية

بعدما طلبت يد الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي بزوجته وهذا ماحصل

بعدما طلبت يد الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي بزوجته وهذا ماحصل

والدة حلا الترك تعرض نفسها للسخرية.. وتحدث ضجة كبيرة بفستان أحمر ضيق

والدة حلا الترك تعرض نفسها للسخرية.. وتحدث ضجة كبيرة بفستان أحمر ضيق

شاهد: بعد خلافاتهما.. هذا ما قالته سمية الخشاب عن علاقتها الحالية بطليقها

شاهد: بعد خلافاتهما.. هذا ما قالته سمية الخشاب عن علاقتها الحالية بطليقها

شاهد: دنيا بطمة تجذب الأنظار بإطلالة طبيعية بملابس السباحة مع زوجها وابنتهما

شاهد: دنيا بطمة تجذب الأنظار بإطلالة طبيعية بملابس السباحة مع زوجها وابنتهما

نحافة دنيا سمير غانم تؤثر على وجهها... &#34;كأنه عمرك 40 سنة&#34;

نحافة دنيا سمير غانم تؤثر على وجهها... "كأنه عمرك 40 سنة"

عربي

السعودية: السياحة توافق على إسكان المرأة دون &#34;محرم&#34;

السعودية: السياحة توافق على إسكان المرأة دون "محرم"

جنرال أمريكي يَكشف تفاصيل تَحرك عسكري بالسعودية

جنرال أمريكي يَكشف تفاصيل تَحرك عسكري بالسعودية

أزمة خُبز تلوح في لبنان والأفران مُهددة بالإغلاق

أزمة خُبز تلوح في لبنان والأفران مُهددة بالإغلاق

نبيل القروي: الحاكم الفعلي لتونس اليوم ليس إلا حزب النهضة

نبيل القروي: الحاكم الفعلي لتونس اليوم ليس إلا حزب النهضة