اللوح يتحدث عن زيارة الوفد الوزاري الكبير للقاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، أهمية انضمام فلسطين للجنة حقوق الإنسان في الجامعة العربية.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هذا الانضمام يفتح الباب أمام فلسطين لمواصلة تعزيز النضال وفضح الممارسات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في كل مكان، مشددًا على أهمية تطوير عملنا في هذه اللجنة؛ لتشكل رافعة في مساندة

قضايانا لدى المؤسسات الدولية.



وفيما يخص زيارة وفد وزراي برئاسة د محمد اشتية، أكد اللوح الوفد سيصل بعد غدٍ الاثنين، وهو أكبر وفد يزور مصر في تاريخ العلاقة بين البلدين، كما أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العليا؛ لتعزيز التعاون والتبادل بين البلدين.



واعتبر اللوح، أن هذه الزيارة، تأتي في سياق تنفيذ قرار القيادة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال، خاصة في المجالات الاقتصادية والحيوية، وسيتم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقات السابقة.