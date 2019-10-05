بالصور: كتائب شهداء الأقصى تُخرّج دفعات جديدة من "المقاتلين" في غزّة































وأضاف: "سحقاً لكل متآمر ومستسلم عندما ينسى أوّ يتناسى بأنّ حركة فتح هي عنوان الكفاح المسلح، وعنوان الاستشهاديين وأول الطلقات وأول الحجارة".وفي رسالة، وجهها أبو أحمد للمقاتلين، قال: "من أجلسهم على كراسيهم هي بنادقكم ودماء الشهداء، وليس العنتريات أو أقوال الاستسلام"، مُضيفاً: "بكل فخر واعتزاز كتائب شهداء الأقصى امتداد طبيعي لقوات العاصفة". وتابع: "هي مرحلة جديدة بعهد الشهداء، وبدمائهم بكل وفاء ولن تسقط البندقية، لأنّ هذا هو الطريق الصحيح، وهذه هي الكرامة، وهذا هو الانتماء، هذه هي فتح بمسلكياتها الثورية وبكفاحها المسلح، ومن يؤمن بغير ذلك فإلى الجحيم".وأردف: "شعبنا المكلوم في قطاع غزّة أثقلوه بالمتاعب وجرعوه مرارة الجوع، ظناً منهم أنّه سيركع ولكن هيهات هيهات، فهناك فئتان في الشمال والجنوب بقيادتين، أوصلوا أبناء هذا الشعب المناضل إلى ما نحن عليه اليوم"، كما نقل موقع (كتائب الأقصى) على الإنترنت.واستدرك أبو أحمد في رسالته للمقاتلين: "الأمل ببنادقكم وليس بالسياسيين الذين لا يعرفون إلا مصالحهم الخاصة والحزبية الضيقة، لأنّ طلقة واحدة بألف كلمة، وستبقى بنادقكم طاهرة ولن تُلوث وهذا هو نهجنا"، مشيراً إلى أنّه سيشاهد القريب والبعيد والصديق والعدو، ما وصلت إليه كتائب الأقصى بعتادها وإمكاناتها ومقاتليها، مُردفاً: "لن نخذل أبناء شعبنا، وسنقف معه في السراء والضراء ولن نستسلم".وختم أبو أحمد حديثه، بالقول: "سيرى الجميع قريباً الآلاف من أبناء حركة فتح، ينتمون إلى هذا الجسم الطاهر بقناعاتهم وعقيدتهم، ونعاهدكم بأنّ نستمر في تخريج الدفعة تلو الأخرى من المقاتلين حتى نُكوّن جيشاً لن يُقهر عبر مؤسسة عسكرية يفتخر بها أبناء شعبنا كافة".