دولي

لبيد يتنازل لغانتس عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية لصالح حكومة الوحدة

لبيد يتنازل لغانتس عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية لصالح حكومة الوحدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي يائير لبيد، والذي يمثل الرجل الثاني في تحالف (أزرق أبيض)، أنه يتنازل عن اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة الموقع بينه وبين رئيس الحزب بيني غانتس في حال دخول الحزب لحكومة وحدة وطنية.

وقال لبيد، خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة حزبه في الكنيست: إنه يولي أهمية قصوى لوحدة الشعب، وتفادي جولة انتخابات أُخرى، وللشروع في تغيير سلم أولويات الحكومة، وفق صحيفة (هآرتس).

وأكد لبيد، أن إسرائيل بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية برئاسة (أزرق- أبيض) وبمشاركة (الليكود) و(إسرائيل بيتنا) و(حزب العمل- غيشر)، مشيراً إلى أن من يقف في وجه إقامة حكومة وحدة وطنية كهذه، هو شخص واحد يواجه ثلاث لوائح اتهام بشبهات فساد، في إشارة إلى رئيس الحكومة، وزعيم (الليكود) بنيامين نتنياهو.

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