ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري بينهم أسيرة.



وقالت مصادر إعلامية، إن الأسرى المضربين هم، الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عاماً)، من دورا جنوب الخليل، حيث يواصل الإضراب عن الطعام لليوم 84 على التوالي.



والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من قرية أبو ديس شرق القدس، المضرب عن الطعام منذ 74 يوماً.



إضافة للقيادي في الجهاد الإسلامي طارق قعدان (46 عاماً) من بلدة عرابة جنوب جنين، المستمر في إضرابه منذ 67 يومًا.



كما ويواصل الأسير مصعب توفيق الهندي (28 عاماً) من قرية تل قضاء نابلس الإضراب لليوم الـ 13 على التوالي.



إلى ذلك، تواصل الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاماً) من الأردن، إضرابها عن الطعام لليوم 13 على التوالي.



وكذلك يواصل الأسير أحمد زهران، إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.