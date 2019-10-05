أردوغان: عملياتنا الجوية والبرية بشرق الفرات في سوريا قد تبدأ اليوم

الرئيس التركي رجب طيب آردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده ستنفذ عمليات جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك".



ونقلت وكالة (الأناضول) عن أردوغان قوله: "أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق الفرات، وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك".



وأوضح أن العملية "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها اليوم أو غد، وسنقوم بتنفيذها من البر ومن الجو"، مؤكداً أن "الهدف من العملية المحتملة، هو إرساء السلام في شرق الفرات أيضاً"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف الرئيس التركي: "نقول إن الكلام انتهى لمن يبتسمون في وجهنا، ويماطلوننا بأحاديث دبلوماسية عن إبعاد بلدنا عن المنظمة الإرهابية".



وقال "إننا وجهنا كل التحذيرات إلى محاورينا حول شرق الفرات، لقد كنا صبورين بما فيه الكفاية، ورأينا أن الدوريات البرية والجوية مجرد كلام".



وتوجه أردوغان بسؤال إلى حلفاء تركيا قائلاً: "أفصحوا لنا، هل تعتبرون تنظيم (بي بي كا)/(ي ب ك) الذي تحاولون التستر عليه تحت اسم "قسد" منظمة إرهابية أم لا؟".