شاهد: ماذا فعل جندي إسرائيلي بزملائه الذين خافوا من مُتظاهرين بالضفة





وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو) قصير يظهر فيه جندي إسرائيلي من جنود الاحتلال يقوم بتوبيخ جنوده، وضربهم على الوجه بسبب خوفهم من المتظاهرين الفلسطينيين في قرية كفر قدوم بمدينة قلقيلية.





الفيديو يظهر فيه جندي إسرائيلي وهو يقوم بضرب جنوده على رؤوسهم، ويوبخهم باللغة "العبرية" بعدما هربوا من الشباب المتظاهرين في القرية.











ويتظاهر أسبوعياً أهالي قرية كفر قدوم لمناهضة الاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً.

رام الله - دنيا الوطنما تزال يد الاحتلال الإسرائيلي، تطال كل شيء، حيث يقوم جنود الاحتلال بالضفة الغربية، باستباحة كل ما هو فلسطيني، ويصل الأمر بين أهالي القرى في الضفة إلى مواجهة الجنود والمستعربين، بأبسط أنواع السلاح الأبيض وهو الحجر في محاولة لصد هجومهم على القرى والمدن الفلسطينية المحتلة.