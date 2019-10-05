مئة قتيل و2000 جريح باحتجاجات العراق بينهم منتسبون للأمن

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأناضول التركية، إن عدد القتلى في المظاهرات التي انطلقت بالعراق قبل عدة أيام تجاوز المئة قتيل وقرابة 2000 بين مصاب بجروح أو حالات اختناق في عموم العراق.





وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصدر طبي لم تسمه، أن من بين الضحايا منتسبين للأجهزة الأمنية، مشيرةً إلى أن أعداد القتلى في تزايد، خاصة في ظل وجود إصابات خطيرة.





وأشارت الوكالة، إلى أن المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات والدم المطلوب لإسعاف المصابين، منوهةً إلى أن "حصيلة الإصابات قد لا تكون دقيقة".







وبينت الوكالة، وفق مصدرها، أن الكثير من المصابين يفضلون عدم الذهاب إلى المشافي الحكومية الرسمية خوفاً من الاعتقال.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات الأكثرية الشيعية.ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.