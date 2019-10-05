تحالف القوى الفلسطينية يجتمع لبحث سبل تحويل رؤيتهم إلى رؤية شعبية





وأكد المجتمعون من كافة المستويات التنظيمية والقطاعات الجماهيرية على مواصلة اجتماعاتهم، وفق خطة ممنهجة، يعكفون على إعدادها، وبما ينسجم مع جوهر، ومضمون تلك الرؤية الوطنية.

غزة - دنيا الوطنعقدت القوى الثمانية بمحافظة شمال غزة، اجتماعاً موسعاً لها لمناقشة آليات عمل تفعيل الرؤية الوطنية التي أطلقتها مؤخراً، والمتعلقة بدفع جهود تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.وناقش المجتمعون، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن"، في اجتماعهم بمقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمخيم جباليا، أهم السبل والأدوات المتاحة للوصول لأكبر وأوسع قاعدة شعبية لضمان تحويل تلك الرؤية إلى رؤية شعبية، تتيح المجال لمختلف فئات المجتمع التفاعل معها، خاصة الشباب والمرأة وفق المحددات والمنطلقات الوحدوية.وفي ذات السياق استعرض المجتمعون الأبعاد التنظيمية والإعلامية التي من شأنها إضفاء تميز نوعي في الأداء وبالاستفادة من التجارب السابقة، مشددين على أن هذه الرؤية رؤية وطنية واقعية، الهدف منها تحريك المياه الراكدة في جهود إتمام المصالحة.