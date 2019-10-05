مريض من غزة يمكث وحيداً في العناية المُركزة برام الله.. وعائلته تُناشد الوزير الشيخ





تم نقل الدباس إلى مجمع رام الله الطبي، حيث أجريت له عملية قلب مفتوح، لكن حالته لم تتحسن، وأُصيب بانتكاسة أدت إلى إصابته بفشل كلوي، ومن ثم غيبوبة منذ أكثر من أسبوع.





تقول عائلته لـ"دنيا الوطن": "يمكث ابننا هناك في وضع صحي حرج، ولا يُرافقه أحد، ويتمنى أحد أبناءه الخمسة أو زوجته أن يُسمح لهم بمُرافقته والبقاء معه في هذا الوقت الحرج".





وتُناشد عائلته الرئيس عباس والوزير حسين الشيخ بالسماح لأحد أفراد عائلته بالمرور إلى رام الله ومُرافقة ابنهم الذي يُعاني لوحده دون أقرباء وعائلة، ليتمكنوا من العناية به كما يجب.





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رام الله - دنيا الوطنغادر المواطن إبراهيم محمد الدباس (62 عاماً)، قبل 4 سنوات، مسقط رأسه غزة، للعمل في أم الفحم بالداخل المُحتل، وبقي هناك إلى أن أُصيب بنوبة قلبية.