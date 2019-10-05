جنرال أمريكي يَكشف تفاصيل تَحرك عسكري بالسعودية

رام الله - دنيا الوطن

كشف قائد الأسطول الخامس الأمريكي، الأميرال جيمس مالوي، عن تحرك عسكري أمريكي في السعودية.







واعتبر مالوي، وفق وكالة (رويترز)، أن تهديد إيران العسكري لم يتراجع في الخليج بعد الهجوم على السعودية"، مشيراً إلى أن "البنتاغون أنشأ منطقة دفاع رداً عليه".



وقال مالوي: "لا أعتقد أنهم يتراجعون على الإطلاق"، موضحاً أنه يتابع بانتظام تحركات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية "سواء أكانت تنقل إلى المستودعات أو منها"، كما يراقب قدرات إيران في مجال زرع الألغام.وأضاف قائد الأسطول الأمريكي الخامس، الذي يمثل أكبر قوة في بحرية الولايات المتحدة ويتمركز في البحرين: "أحصل على ملخص للتحركات بشكل يومي، ثم تقييمات لما يمكن أن يعنيه ذلك".ورداً على سؤال عن دلالة الهجوم الأخير في السعودية بالنسبة له، قال مالوي: "أعتقد أنها نسخة برية لما فعلوه بالألغام، سريعة وسرية، أنكر ذلك إن استطعت".وأشار إلى أن ما تسعى إليه عملية "الحارس"، التي تنفذها الولايات المتحدة بهدف ردع "الهجمات الإيرانية" في البحر والكشف عنها إذا حدثت، "هو تسليط الضوء على ذلك والتأكد من أنه في حالة حدوث أي شيء في البحر فسوف يفتضح أمرهم".وتعرضت السعودية، يوم 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة (أرامكو) العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط، وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت: إن العملية نفذت بعشر طائرات مسيرة.وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر في حينه عن وقف السعودية إنتاج 5.7 مليون برميل نفط يومياً، ما يتجاوز نسبة 50% من معدل إنتاج البلاد، واتهمت المملكة والولايات المتحدة، اللتان انضمت إليهما بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بالوقوف وراء العملية، الأمر الذي تنفيه طهران قطعياً.وبعدها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها سترسل أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الجيش لدعم الدفاعات السعودية، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من عمليات الانتشار الأمريكية في المنطقة هذا العام، في ظل تصاعد حدة التوتر.