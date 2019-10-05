عربي

جنرال أمريكي يَكشف تفاصيل تَحرك عسكري بالسعودية

جنرال أمريكي يَكشف تفاصيل تَحرك عسكري بالسعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف قائد الأسطول الخامس الأمريكي، الأميرال جيمس مالوي، عن تحرك عسكري أمريكي في السعودية.

واعتبر مالوي، وفق وكالة (رويترز)، أن تهديد إيران العسكري لم يتراجع في الخليج بعد الهجوم على السعودية"، مشيراً إلى أن "البنتاغون أنشأ منطقة دفاع رداً عليه".

وقال مالوي: "لا أعتقد أنهم يتراجعون على الإطلاق"، موضحاً أنه يتابع بانتظام تحركات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية "سواء أكانت تنقل إلى المستودعات أو منها"، كما يراقب قدرات إيران في مجال زرع الألغام.

وأضاف قائد الأسطول الأمريكي الخامس، الذي يمثل أكبر قوة في بحرية الولايات المتحدة ويتمركز في البحرين: "أحصل على ملخص للتحركات بشكل يومي، ثم تقييمات لما يمكن أن يعنيه ذلك".

ورداً على سؤال عن دلالة الهجوم الأخير في السعودية بالنسبة له، قال مالوي: "أعتقد أنها نسخة برية لما فعلوه بالألغام، سريعة وسرية، أنكر ذلك إن استطعت".

وأشار إلى أن ما تسعى إليه عملية "الحارس"، التي تنفذها الولايات المتحدة بهدف ردع "الهجمات الإيرانية" في البحر والكشف عنها إذا حدثت، "هو تسليط الضوء على ذلك والتأكد من أنه في حالة حدوث أي شيء في البحر فسوف يفتضح أمرهم".

وتعرضت السعودية، يوم 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة (أرامكو) العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط، وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت: إن العملية نفذت بعشر طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر في حينه عن وقف السعودية إنتاج 5.7 مليون برميل نفط يومياً، ما يتجاوز نسبة 50% من معدل إنتاج البلاد، واتهمت المملكة والولايات المتحدة، اللتان انضمت إليهما بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بالوقوف وراء العملية، الأمر الذي تنفيه طهران قطعياً.

وبعدها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها سترسل أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الجيش لدعم الدفاعات السعودية، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من عمليات الانتشار الأمريكية في المنطقة هذا العام، في ظل تصاعد حدة التوتر.

أخبار ذات صلة

أزمة خُبز تلوح في لبنان والأفران مُهددة بالإغلاق

أزمة خُبز تلوح في لبنان والأفران مُهددة بالإغلاق

نبيل القروي: الحاكم الفعلي لتونس اليوم ليس إلا حزب النهضة

نبيل القروي: الحاكم الفعلي لتونس اليوم ليس إلا حزب النهضة

65 قتيلاً باحتجاجات العراق والحكومة ترفع حظر التجول

65 قتيلاً باحتجاجات العراق والحكومة ترفع حظر التجول

حزب التقدم والاشتراكية المغربي ينسحب من الحكومة ويصطف في المعارضة

حزب التقدم والاشتراكية المغربي ينسحب من الحكومة ويصطف في المعارضة

(رويترز): السعودية تدرس مبادرة الحوثيين لوقف إطلاق النار

(رويترز): السعودية تدرس مبادرة الحوثيين لوقف إطلاق النار

السلطات العراقية: قناصون مجهولون قتلوا أربعة أشخاص في بغداد

السلطات العراقية: قناصون مجهولون قتلوا أربعة أشخاص في بغداد

الرئيس التونسي: وجود المرشح للرئاسة نبيل القروي بالسجن يؤثر على مصداقية الانتخابات

الرئيس التونسي: وجود المرشح للرئاسة نبيل القروي بالسجن يؤثر على مصداقية الانتخابات

مصر.. قرار بإحالة الممثل محمد علي للنيابة بتهمة &#34;إخفاء ملايين الجنيهات&#34;

مصر.. قرار بإحالة الممثل محمد علي للنيابة بتهمة "إخفاء ملايين الجنيهات"

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

مريض من غزة يمكث وحيداً في العناية المُركزة برام الله.. وعائلته تُناشد الوزير الشيخ

مريض من غزة يمكث وحيداً في العناية المُركزة برام الله.. وعائلته تُناشد الوزير الشيخ

تقرير: عدم نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات يُشجع على الإفلات من المُساءلة

تقرير: عدم نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات يُشجع على الإفلات من المُساءلة

المبادرة: لمواجهة المخاطر لا خيار أمام شعبنا إلا المصالحة والوحدة

المبادرة: لمواجهة المخاطر لا خيار أمام شعبنا إلا المصالحة والوحدة

خرجت على قدميها إلى العناية المُركزة.. عائلة مريضة من غزة تُناشد وزيرة الصحة إنقاذها

خرجت على قدميها إلى العناية المُركزة.. عائلة مريضة من غزة تُناشد وزيرة الصحة إنقاذها

والد الطفلة إيمان يناشد الرئيس: يجب أن تُكمل علاجها بـ&#34;هداسا&#34; وإلا ستفقد النظر

والد الطفلة إيمان يناشد الرئيس: يجب أن تُكمل علاجها بـ"هداسا" وإلا ستفقد النظر

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُدين محاولة اغتيال اللواء سليماني

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُدين محاولة اغتيال اللواء سليماني

فتح: لدينا قرار واضح باجراء الانتخابات بكافة الأطر والمؤسسات التنظيمية

فتح: لدينا قرار واضح باجراء الانتخابات بكافة الأطر والمؤسسات التنظيمية

عموم آلـ&#34;معروف وأبو عمشة&#34; يصدرون بياناً بشأن التهجم على مدير &#34;الإعلامي الحكومي&#34;

عموم آلـ"معروف وأبو عمشة" يصدرون بياناً بشأن التهجم على مدير "الإعلامي الحكومي"

منوعات

شاهد: رجل يمسك بيد شمس ويربكها قبل حفلها بالسعودية

شاهد: رجل يمسك بيد شمس ويربكها قبل حفلها بالسعودية

شاهد: خبير جمال شهير يكشف التغيير الذي أجراه بشكل شيرين عبد الوهاب

شاهد: خبير جمال شهير يكشف التغيير الذي أجراه بشكل شيرين عبد الوهاب

بعدما طلبت يد الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي بزوجته وهذا ماحصل

بعدما طلبت يد الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي بزوجته وهذا ماحصل

والدة حلا الترك تعرض نفسها للسخرية.. وتحدث ضجة كبيرة بفستان أحمر ضيق

والدة حلا الترك تعرض نفسها للسخرية.. وتحدث ضجة كبيرة بفستان أحمر ضيق

شاهد: بعد خلافاتهما.. هذا ما قالته سمية الخشاب عن علاقتها الحالية بطليقها

شاهد: بعد خلافاتهما.. هذا ما قالته سمية الخشاب عن علاقتها الحالية بطليقها

شاهد: دنيا بطمة تجذب الأنظار بإطلالة طبيعية بملابس السباحة مع زوجها وابنتهما

شاهد: دنيا بطمة تجذب الأنظار بإطلالة طبيعية بملابس السباحة مع زوجها وابنتهما

نحافة دنيا سمير غانم تؤثر على وجهها... &#34;كأنه عمرك 40 سنة&#34;

نحافة دنيا سمير غانم تؤثر على وجهها... "كأنه عمرك 40 سنة"

شاهد: رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة

شاهد: رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة

هذا ماذا فعلته سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب

هذا ماذا فعلته سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب

متابع يحرج حلا شيحة.. ماذا فعل؟

متابع يحرج حلا شيحة.. ماذا فعل؟

عربي

حزب التقدم والاشتراكية المغربي ينسحب من الحكومة ويصطف في المعارضة

حزب التقدم والاشتراكية المغربي ينسحب من الحكومة ويصطف في المعارضة

(رويترز): السعودية تدرس مبادرة الحوثيين لوقف إطلاق النار

(رويترز): السعودية تدرس مبادرة الحوثيين لوقف إطلاق النار

السلطات العراقية: قناصون مجهولون قتلوا أربعة أشخاص في بغداد

السلطات العراقية: قناصون مجهولون قتلوا أربعة أشخاص في بغداد

مصر.. قرار بإحالة الممثل محمد علي للنيابة بتهمة &#34;إخفاء ملايين الجنيهات&#34;

مصر.. قرار بإحالة الممثل محمد علي للنيابة بتهمة "إخفاء ملايين الجنيهات"