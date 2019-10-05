خرجت على قدميها إلى العناية المُركزة.. عائلة مريضة من غزة تُناشد وزيرة الصحة إنقاذها

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

تم تحويل المواطنة نادية سليمان أبو جامع (46 عاماً) من غزة إلى مستشفى النجاح بصعوبة، وحصلت على التنسيق للخروج ووصلت إلى مستشفى النجاح، حيث يوجد طبيب وحيد وافق على علاجها من بين جميع مستشفيات الضفة.



حيث تُعاني السيدة نادية من ارتفاع في كريات الدم الحمراء، وزيادة في تجلط الدم نتج عنها جلطات في أوردة الكبد.



بدأت معاناة نادية حين استقبلها الطبيب، ووجد من الفحوصات أنها غير جاهزة للعملية، ويجب ضبط مؤشراتها الحيوية وتركها في المستشفى، وسافر إلى ألمانيا على أن يعود بعد 10 أيام لإجراء العملية.



يقول شقيقها لـ"دنيا الوطن": "في ذلك الوقت، أبلغت وزارة الصحة المستشفى بأن شقيقتي يجب أن تعود إلى غزة، لأن التغطية المالية لا تشمل الإقامة، فقط العملية، فأخرجوها إلى سكن بعيد عن المستشفى".



وأضاف: "في أول يوم بالسكن انتكس وضعها الصحي، وتم نقلها إلى المستشفى بالإسعاف، وأدخلوها قسم الطوارئ، وبعد الفحوصات تبين وجود فشل كلوي وجلطة في الكبد، فأدخلوها العناية المُركزة، ولأن كل ذلك لا يشمل التغطية المالية، قاموا بتحويلها إلى مستشفى حكومي بقلقيلية".



رفضت العائلة نقل المريضة إلى قلقيلية، وتواصلت مع طبيبها في ألمانيا، والذي أوصى بعدم نقلها بتاتاً، وبقيت في العناية في مستشفى النجاح.



يُناشد شقيقها الرئيس ورئيس الوزارء اشتية ووزيرة الصحة بإنقاذها، مؤكداً أنها خرجت على قدميها ويخشى أن تعود جثة، رغم أن كل ما تحتاجه هو عملية بسيطة، ويتساءل كيف يحدث كل ذلك؟



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