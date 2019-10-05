الشيخ: اجتماع فلسطيني إسرائيلي يُعقد غداً لأول مرة منذ عام 2000

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ

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رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ عن هدف اجتماع، سيُعقد غداً الأحد، بين لجان فنية فلسطينية وإسرائيلية، للمطالبة بالحقوق المالية الفلسطينية.



وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "منذ عام 2000 وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات غير الشرعية من أموال الشعب الفلسطيني، ولأول مرة منذ ذلك التاريخ، ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع غداً لبحث كل الملفات، وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة كل حقوقنا المالية".



وكشف الشيخ، أمس تفاصيل لقائه بوزير المالية الإسرائيلي موشيه كلحون، بشأن أموال المقاصة.



وقال الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "التقيت يوم أمس الخميس، وزير المالية الإسرائيلي، وتم التباحث في كل القضايا العالقة، وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا، وستبدأ عملها يوم الأحد المقبل".



وأضاف الشيخ: "تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات ⁧‫السلطة‬⁩ المالية، وبقي الخلاف قائماً على رواتب عائلات ⁧‫الأسرى‬⁩ و⁧الشهداء‬⁩ وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن".