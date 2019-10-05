والد الطفلة إيمان يناشد الرئيس: يجب أن تُكمل علاجها بـ"هداسا" وإلا ستفقد النظر





وكان والد إيمان يُتابع حالتها في هداسا قبل وقف التحويلات إلى إسرائيل، وتم تحويلها مؤخراً إلى مصر، لكن عائلتها تُفضل استمرار مُتابعتها لدى الطبيب الذي بدأ معها منذ البداية.





يقول والد إيمان لـ"دنيا الوطن": "هاتفني الطبيب من هداسا، وهو من عرب 48، وأخبرني بخطورة حالتها ووجوب استكمال علاجها".





وأضاف: "طفلتي تتألم بشدة وقد تفقد عينها، أناشد الرئيس عباس فقط أن يُعيدها لاستكمال علاجها في هداسا في عين كارم".





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رام الله - دنيا الوطنلا تزال الطفلة إيمان المجدلاوي (عام ونصف)، تُعاني من انفصال في شبكية عينها، وقد تفقد نظرها تماماً في أي لحظة.