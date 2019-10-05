حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُدين محاولة اغتيال اللواء سليماني





وهنّأت الحركة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اللواء سليماني، وقيادة الجمهورية الإسلامية، بالسلامة من خناجر الغدر التي حاولت النيل منه، عبر مخطط اغتياله من قبل عملاء مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.





وأثنت الحركة على الدور الخاص للقائد سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية في حربها ضد العدو الإسرائيلي، ووقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني المجاهد.



رام الله - دنيا الوطندانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، محاوله اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني على يد العدو الإسرائيلي (الجبان).