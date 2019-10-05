بحر: من يرفض المُصالحة وإنهاء الانقسام خارج عن الصف الوطني











رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، الدكتور أحمد بحر، استمرار حركته في تحقيق الوحدة، وإنهاء الانقسام بالعمل مع فصائل شعبنا، داعياً حركة فتح بالعودة إلى الصف الوطني، والعمل بروح الشراكة في مؤسسات الشعب الفلسطيني.وشدد بحر، خلال مشاركته بكلمة في مسيرات العودة، وفك الحصار شرق مخيم جباليا، على دعم إجراء انتخابات شاملة برلمانية ورئاسية ومجلس وطني، حسب اتفاقات القاهرة، كما أكد دعمه لمبادرة الفصائل الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.وقال بحر: "إن من يرفض المصالحة وإنهاء الانقسام خارج عن الصف الوطني الفلسطيني، مستنكراً استمرار حركة فتح بالتنسيق الأمني ورفض الحوار الفلسطيني وتحقيق الوحدة، وكذلك ملاحقة المقاومين في الضفة الغربية والتفاخر بإحباط العمليات الفدائية، وتابع: "الوحدة الوطنية ضرورة وطنية وسياسة ودينية واستراتيجية لمواجهة الاحتلال موحدين".وأشار بحر، إلى أن فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، لافتاً إلى أن جميع الفصائل اتخذت قراراً بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا، ولا تراجع عنه أو مساومة عليه.وبين أن مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف بدون تحقيق أهدافها كاملة بفك الحصار بشكل نهائي وتام.