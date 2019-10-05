مقتل رجلي شرطة إثر تبادل لإطلاق النار مع أخوين لصين بإيطاليا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر أمنية إيطالية بمقتل رجلي شرطة وجرح ثلاثة آخرين في مدينة تريستي (شمال شرق البلاد)، خلال تبادل لإطلاق النار مع أخوين لصين، ألقي القبض عليهما لاحقاً بعد محاولتهما الفرار.



وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي): "إن إطلاق النار وقع عصر الجمعة في مقر الشرطة في المدينة، حيث تم اقتياد الأخوين للتحقيق معهما بتهمة سرقة دراجة نارية".



وحسب وسائل إعلام في المدينة، فإن أحد الأخوين، متعللاً بالذهاب إلى الحمام، هاجم شرطياً، وتمكن من انتزاع سلاحه؛ ليطلق بعد ذلك النار على خمسة من رجال الشرطة.



وذكرت المصادر الإعلامية، أن المهاجم حاول الهروب مع أخيه بينما بادلته قوات الشرطة إطلاق النار، وأصابت الأخير بجروح.