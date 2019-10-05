فتح: لدينا قرار واضح باجراء الانتخابات بكافة الأطر والمؤسسات التنظيمية

ونال ثقة هيئة الناخبين سبعة، بحسب اللائحة التي أقرها عضو اللجنة المركزية للحركة مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، أحمد حلس.





وأكد الأغا، على أهمية إجراء الانتخابات العامة، وتهيئة الأجواء لإنجاحها كاستحقاق وطني تأخر كثيراً.



وأكد الصفدي أن الحركة لديها قرار واضح بإجراء الانتخابات في كافة الأطر والمؤسسات في محافظات الوطن الجنوبية.

ومن جانبه، رحب الفر ا بالحضور، مؤكداً على تمسك الإطار والتفافه حول الرئيس والقيادة في هذه المرحلة المليئة بالتعقديات والتحديات.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو الهيئة القيادية لحركة فتح، جمال عبيد، أن حركة فتح بغزة لديها قرار واضح بإجراء الانتخابات بكافة الأطر والمؤسسات التنظيمية.جاء ذلك، عقب الانتهاء من المؤتمر الأول للجرحى والذي أعقب المؤتمر التأسيسي والذي يحمل اسم "مؤتمر الشهيد عمار فريد الأسطل" في إقليم وسط خانيونس.وحضر المؤتمر أعضاء الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية، جمال عبيد، ونبيل الصفدي، والمهندس عماد الأغا، وأمين سر إقليم وسط خانيونس جمال الفرا، وقيادة الإقليم، وأمين سر المكتب الحركي المركزي للجرحى، أبو رياض السمري، وأمناء سر المكاتب الحركية الفرعية.وأكد عبيد، وفق ما وصل "دنيا الوطن"، على أهمية استمرار العملية الديمقراطية، لضخ دماء جديدة، وإتاحة الفرصة للوجوه الشابة لتقلد مناصب قيادية.وشدد عبيد على مكانة الجرحى في قلوب أبناء شعبنا وحضورهم المهم لدى القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والذي أكد على تمسكه بحقوقهم كاملة من أهم منبر عالمي خلال خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.ولفت عبيد، إلى أن الجرحى الذين رسموا خريطة الطريق عبر محطات ومسيرة الثورة من خلال تضحياتهم يحظون باهتمام أبناء شعبنا العظيم.ومن ناحية أخرى، اعتبر عبيد خطوة مبادرة الحكومة تجاه إعادة بعض الحقوق لمستحقيها من موظفي السلطة إيجابية على طريق تنفيذ كافة الوعود، قائلاً: ننظر بإيجابية ونثق برئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية في مواصلة العمل على إسقاط كافة الإجراءات التي اتخذتها حكومة رامي الحمد الله بحق موظفي السلطة في غزة ومساواتهم بإخوانهم في المحافظات الشمالية مؤكداً على أن هذه الخطوة الإيجابية قوبلت بارتياح كبير لدى ابناء شعبنا .وثمن عبيد دور المكتب الحركي السابق ودور امناء سر المناطق التنظيمية، وقدم شكره الخاص للاستاذ رشاد العمور مفوض العمال في اقليم وسط خانيونس على جهوده و دوره في انجاح المؤتمر .من جانبه، تحدث الأغا عضو الهيئة القيادية عن المصالحة وضرورة تحقيقها حسب اتفاق القاهرة 2017 والذي وقعت عليه الفصائل، واشتمل على آليات تنفيذية، مشدداً على أهمية الدور المصري، وأن القيادة لن تقبل أي بديل عنه.بدوره، الصفدي الفائزين بالثقة التي نالوها، مشدداً على أهمية استمرار انعقاد المؤتمرات، وإنعاش الحالة الديمقراطية التي تحرص عليها حركة فتح في جميع مؤسساتها وأطرها.وفي ختام المؤتمر، تم تقديم درع العاصفة لوالد الشهيد عمار فريد الأسطل تكريماً له.