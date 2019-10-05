سلطات هونغ كونغ تُعلق حركة القطارات عقب عمليات تخريب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة (MTR) المسؤولة عن تشغيل خطوط السكك الحديدية في هونغ كونغ، تعليق جميع خدماتها اعتباراً من اليوم السبت، بسبب ما وصفته بعمليات "تخريب خبيثة"، عقب إعلان الحكومة حالة الطوارئ.وقالت الشركة إنها تدين بشدة كل التصرفات غير القانونية وغير المسؤولة للمحتجين الذين هاجموا موظفي السكك الحديدية، وخربوا مرافقها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتأتي هذه الخطوة، بعد ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة، والتي أدت إلى سقوط هونغ كونغ في براثن أسوأ أزمة سياسية لها منذ عشرات السنين.وتستعد الصين لاحتفالات ضخمة بعيد قيام الجمهورية، لكن الاضطرابات المتواصلة في هونغ كونغ، تهدد بسرقة الأضواء من هذه الاحتفالات في وقت يتصاعد التوتر في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي، ونظام اقتصادي حر، غير السائد في بكين.وعلى مدى الأسابيع الـ 17 الماضية، شهدت هونغ كونغ أسوأ اضطرابات سياسية تعصف بها منذ عودتها للصين عام 1997 وسط مسيرات ضخمة تدعي الدفاع عن الديمقراطية.