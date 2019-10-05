عربي

65 قتيلاً باحتجاجات العراق والحكومة ترفع حظر التجول

65 قتيلاً باحتجاجات العراق والحكومة ترفع حظر التجول
رام الله - دنيا الوطن
أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، برفع حظر التجول في بغداد، بدءاً من الساعة الخامسة فجر السبت بالتوقيت المحلي، ذلك لضرورات ومتطلّبات المواطنين في حياتهم اليوميّة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد قتلى الاحتجاجات إلى نحو 65 شخصاً.

وأفادت مصادر امنية وطبية عراقية بمقتل عشرة محتجين خلال التظاهرات التي خرجت الجمعة في بغداد لترتفع معها حصيلة ضحايا الاحتجاجات منذ انطلاقها يوم الثلاثاء الماضي، إلى خمسة وستين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بغداد مقتل أربعة أشخاص بينهم عنصران من القوات الأمنية في ساحة الطيران ومول النخيل بنيران قناصين مجهولين.

من جانبها أعلنت قيادةُ العمليّات المشترَكة في بغداد أنّ الأوضاع تحت السيطرة، مؤكدة عدم وجود أوامر لاستخدام القوة ضد المتظاهرين. 

من جهة أخرى، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، الحكومة العراقية لتقديم استقالتها، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي.

وقال الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: "أحقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة، ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي"، مضيفاً: "إن ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".

وتصاعدت الجمعة، المواجهات بين المتظاهرين العراقيين الذين باتوا يطالبون "بإسقاط الحكومة" وقوات الأمن، التي أطلقت الرصاص على المحتجين في اليوم الرابع من تحركات سقط فيها حتى الجمعة 46 قتيلاً، ومئات الجرحى.

أخبار ذات صلة

حزب التقدم والاشتراكية المغربي ينسحب من الحكومة ويصطف في المعارضة

حزب التقدم والاشتراكية المغربي ينسحب من الحكومة ويصطف في المعارضة

(رويترز): السعودية تدرس مبادرة الحوثيين لوقف إطلاق النار

(رويترز): السعودية تدرس مبادرة الحوثيين لوقف إطلاق النار

السلطات العراقية: قناصون مجهولون قتلوا أربعة أشخاص في بغداد

السلطات العراقية: قناصون مجهولون قتلوا أربعة أشخاص في بغداد

الرئيس التونسي: وجود المرشح للرئاسة نبيل القروي بالسجن يؤثر على مصداقية الانتخابات

الرئيس التونسي: وجود المرشح للرئاسة نبيل القروي بالسجن يؤثر على مصداقية الانتخابات

مصر.. قرار بإحالة الممثل محمد علي للنيابة بتهمة &#34;إخفاء ملايين الجنيهات&#34;

مصر.. قرار بإحالة الممثل محمد علي للنيابة بتهمة "إخفاء ملايين الجنيهات"

الجزائر: &#34;التجمع الوطني&#34; يرشح عز الدين ميهوبي للرئاسة

الجزائر: "التجمع الوطني" يرشح عز الدين ميهوبي للرئاسة

محكمة الاستئناف تسحب ملف البشير وتعلق جلسات محاكمته

محكمة الاستئناف تسحب ملف البشير وتعلق جلسات محاكمته

السعودية تسمح بتأجير غرف الفنادق للنساء من دون مرافقة محرم

السعودية تسمح بتأجير غرف الفنادق للنساء من دون مرافقة محرم

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

والد الطفلة إيمان يناشد الرئيس: يجب أن تُكمل علاجها بـ&#34;هداسا&#34; وإلا ستفقد النظر

والد الطفلة إيمان يناشد الرئيس: يجب أن تُكمل علاجها بـ"هداسا" وإلا ستفقد النظر

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُدين محاولة اغتيال اللواء سليماني

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُدين محاولة اغتيال اللواء سليماني

بحر: من يرفض المُصالحة وإنهاء الانقسام خارج عن الصف الوطني

بحر: من يرفض المُصالحة وإنهاء الانقسام خارج عن الصف الوطني

فتح: لدينا قرار واضح باجراء الانتخابات في كافة الاطر والمؤسسات التنظيمية

فتح: لدينا قرار واضح باجراء الانتخابات في كافة الاطر والمؤسسات التنظيمية

قوات الاحتلال تعتقل شابيْن بالقرب من بلدة العيسوية

قوات الاحتلال تعتقل شابيْن بالقرب من بلدة العيسوية

عوض الله: إنجاز المصالحة خيار مقدس ورئيسي لمواجهة مخططات التصفية

عوض الله: إنجاز المصالحة خيار مقدس ورئيسي لمواجهة مخططات التصفية

الرجوب يشارك في افتتاح مهرجان الرياضات التقليديه في اسطنبول

الرجوب يشارك في افتتاح مهرجان الرياضات التقليديه في اسطنبول

الاتيرة تشارك في أعمال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة بالمغرب

الاتيرة تشارك في أعمال المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة بالمغرب

منوعات

والدة حلا الترك تعرض نفسها للسخرية.. وتحدث ضجة كبيرة بفستان أحمر ضيق

والدة حلا الترك تعرض نفسها للسخرية.. وتحدث ضجة كبيرة بفستان أحمر ضيق

شاهد: بعد خلافاتهما.. هذا ما قالته سمية الخشاب عن علاقتها الحالية بطليقها

شاهد: بعد خلافاتهما.. هذا ما قالته سمية الخشاب عن علاقتها الحالية بطليقها

شاهد: دنيا بطمة تجذب الأنظار بإطلالة طبيعية بملابس السباحة مع زوجها وابنتهما

شاهد: دنيا بطمة تجذب الأنظار بإطلالة طبيعية بملابس السباحة مع زوجها وابنتهما

نحافة دنيا سمير غانم تؤثر على وجهها... &#34;كأنه عمرك 40 سنة&#34;

نحافة دنيا سمير غانم تؤثر على وجهها... "كأنه عمرك 40 سنة"

شاهد: رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة

شاهد: رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة

هذا ماذا فعلته سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب

هذا ماذا فعلته سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب

متابع يحرج حلا شيحة.. ماذا فعل؟

متابع يحرج حلا شيحة.. ماذا فعل؟

شاهد: عابد فهد يدعم موهبة إبنه بطريقة مميزة

شاهد: عابد فهد يدعم موهبة إبنه بطريقة مميزة

تطور جديد في علاقة إبن أنغام وزوجها

تطور جديد في علاقة إبن أنغام وزوجها

شاهد: ابن سيرين عبدالنور يلعب مع الكلب وهي تسأل: شو رأيكن&#34;

شاهد: ابن سيرين عبدالنور يلعب مع الكلب وهي تسأل: شو رأيكن"

عربي

حزب التقدم والاشتراكية المغربي ينسحب من الحكومة ويصطف في المعارضة

حزب التقدم والاشتراكية المغربي ينسحب من الحكومة ويصطف في المعارضة

(رويترز): السعودية تدرس مبادرة الحوثيين لوقف إطلاق النار

(رويترز): السعودية تدرس مبادرة الحوثيين لوقف إطلاق النار

السلطات العراقية: قناصون مجهولون قتلوا أربعة أشخاص في بغداد

السلطات العراقية: قناصون مجهولون قتلوا أربعة أشخاص في بغداد

مصر.. قرار بإحالة الممثل محمد علي للنيابة بتهمة &#34;إخفاء ملايين الجنيهات&#34;

مصر.. قرار بإحالة الممثل محمد علي للنيابة بتهمة "إخفاء ملايين الجنيهات"