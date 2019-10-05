شؤون فلسطينية

عموم آلـ"معروف وأبو عمشة" يصدرون بياناً بشأن التهجم على مدير "الإعلامي الحكومي"

عموم آلـ"معروف وأبو عمشة" يصدرون بياناً بشأن التهجم على مدير "الإعلامي الحكومي"
سلامة معروف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت عائلتا "معروف وأبو عمشة" شمال قطاع غزة، بياناً بشأن ما قالت عنه تهجم أحد المجموعات عبر موقع (فيسبوك) على مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف.

وقالت العائلة في بيانها: تابعنا بغضب منذ يوم أمس حملة هوجاء تشنها ما تسمى صفحة "غزة الآن" زوراً وبهتاناً ضد أحد أبناء عائلتنا، الذين يحظون باحترام وتقدير على المستوى الاجتماعي والوطني، والمشهود له بحسن الخلق، ونظافة اليد الأستاذ سلامة معروف.

وأضاف البيان: حرصنا منذ اللحظة الأولى كعائلة على التصرف بحكمة وضبط تصرفاتنا وردود فعل أبناء العائلة وعدم مجاراة هذه التفاهات رغم أنها تشكل اعتداءً على جميع أبناء العائلة حفاظاً على عدم الدخول في سجالات ومهاترات نشغل بها ساحتنا الفلسطينية، وتؤدي لمزيد من الانقسام المجتمعي.

وتابع: انطلاقاً من استمرار هذه الحملة الموتورة التي استهدفت شخص ابننا، وبناءً على معرفتنا بمن يقف خلف هذه الصفحة المشبوهة التي كانت دائماً بوقاً للفتنة ومنصة لإطلاق الإشاعات والأكاذيب، وهو المدعو مصطفى عياش، الموجود خارج قطاع غزة، وفي ظل عدم قيام عائلته بدورها المأمول منها في إدانة فعل ابنهم وإعادة الاعتبار بالاعتذار للعائلة ولابننا عما مس العائلة من تشويه؛ فإننا في عموم آل معروف أبو عمشة نؤكد:

1. عائلتنا مشهود لها على المستوى الوطني وقدمت التضحيات والشهداء في جميع محطات نضال شعبنا، وابننا الذي افتري عليه شخصية اعتبارية يحظى باحترام ومحبة الجميع ومكانته فوق كل السفاهات التي ادعتها عليه الصفحة المذكورة ومديرها الموتور.

٢. نعتبر أن هذا الفعل المستهجن وطنياً واجتماعياً وعشائرياً بمثابة اعتداء من عائلة المذكور ضد عائلتنا، طالما لم تتبرأ بشكل واضح من هذا السقوط الأخلاقي المنافي لعاداتنا وأعرافنا، وتقدم الاعتذار اللائق لنا كعائلة ولابننا وسنقوم بكل ما يلزم تجاه هذا الاعتداء عشائرياً وقانونياً.

٣. ابننا ليس على خلاف مع أحد ولا يوجد مشكلة شخصية كما يدعي المذكور، وإن ما صرح به كان في إطار متطلبات عمله المهني توضيحاً للحقيقة التي طالت إحدى مؤسساتنا الوطنية وهو القضاء، ورداً على تشويه لم يراع مشاعر إحدى عائلاتنا التي ابتليت بفقدان طفلها في جريمة بشعة، وتلاعب بأحزانها بنشر خبر كاذب حول تبرئة القاتل من جريمته.

٤. نؤكد أن حقنا العشائري واضح والاعتداء علينا كعائلة جلي، ولا دخل لنا بالبعد المؤسساتي في المتابعة للموضوع من موقع مسؤولية ابننا المفترى عليه، خاصة وقد شارك في الهجمة المسعورة علينا عدد من أبناء عائلة عياش معروفين لدينا تماما.

٥. ما جرى بحذف المنشورات المسيئة خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها لا تعني شيء في ظل الإساءة التي تمت، ما لم يكن هناك بيان واضح من عائلة عياش بإدانة هذا السلوك وإعتذار صريح عما لحق بنا من ضرر، يتم نشره للعموم وعلى الصفحة المذكورة.

٦. نقدر جهود كل من تواصل معنا وحاول التدخل في الموضوع، ونشيد بمواقف الفصائل والأطر الصحفية التي صدّرت مواقف وطنية مسؤولة تجاه هذا التصرف الأرعن.

أخبار ذات صلة

داخلية غزة: معبر رفح مغلق غداً لإجازة بالجانب المصري

داخلية غزة: معبر رفح مغلق غداً لإجازة بالجانب المصري

مريض من غزة يمكث وحيداً في العناية المُركزة برام الله.. وعائلته تُناشد الوزير الشيخ

مريض من غزة يمكث وحيداً في العناية المُركزة برام الله.. وعائلته تُناشد الوزير الشيخ

تقرير: عدم نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات يُشجع على الإفلات من المُساءلة

تقرير: عدم نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات يُشجع على الإفلات من المُساءلة

كرينبول: نرفض إنهاء خدمات (أونروا) ومدارسها لا يستخدمها &#34;مسلحون&#34;

كرينبول: نرفض إنهاء خدمات (أونروا) ومدارسها لا يستخدمها "مسلحون"

المبادرة: لمواجهة المخاطر لا خيار أمام شعبنا إلا المصالحة والوحدة

المبادرة: لمواجهة المخاطر لا خيار أمام شعبنا إلا المصالحة والوحدة

يُعاني من &#34;داء الفيل&#34; ويرفضون تحويله للعلاج.. أحمد يستصرخ الرئيس عباس: أنقذني

يُعاني من "داء الفيل" ويرفضون تحويله للعلاج.. أحمد يستصرخ الرئيس عباس: أنقذني

خرجت على قدميها إلى العناية المُركزة.. عائلة مريضة من غزة تُناشد وزيرة الصحة إنقاذها

خرجت على قدميها إلى العناية المُركزة.. عائلة مريضة من غزة تُناشد وزيرة الصحة إنقاذها

الشيخ: اجتماع فلسطيني إسرائيلي يُعقد غداً لأول مرة منذ عام 2000

الشيخ: اجتماع فلسطيني إسرائيلي يُعقد غداً لأول مرة منذ عام 2000

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

مريض من غزة يمكث وحيداً في العناية المُركزة برام الله.. وعائلته تُناشد الوزير الشيخ

مريض من غزة يمكث وحيداً في العناية المُركزة برام الله.. وعائلته تُناشد الوزير الشيخ

تقرير: عدم نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات يُشجع على الإفلات من المُساءلة

تقرير: عدم نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات يُشجع على الإفلات من المُساءلة

المبادرة: لمواجهة المخاطر لا خيار أمام شعبنا إلا المصالحة والوحدة

المبادرة: لمواجهة المخاطر لا خيار أمام شعبنا إلا المصالحة والوحدة

خرجت على قدميها إلى العناية المُركزة.. عائلة مريضة من غزة تُناشد وزيرة الصحة إنقاذها

خرجت على قدميها إلى العناية المُركزة.. عائلة مريضة من غزة تُناشد وزيرة الصحة إنقاذها

والد الطفلة إيمان يناشد الرئيس: يجب أن تُكمل علاجها بـ&#34;هداسا&#34; وإلا ستفقد النظر

والد الطفلة إيمان يناشد الرئيس: يجب أن تُكمل علاجها بـ"هداسا" وإلا ستفقد النظر

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُدين محاولة اغتيال اللواء سليماني

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُدين محاولة اغتيال اللواء سليماني

فتح: لدينا قرار واضح باجراء الانتخابات بكافة الأطر والمؤسسات التنظيمية

فتح: لدينا قرار واضح باجراء الانتخابات بكافة الأطر والمؤسسات التنظيمية

عموم آلـ&#34;معروف وأبو عمشة&#34; يصدرون بياناً بشأن التهجم على مدير &#34;الإعلامي الحكومي&#34;

عموم آلـ"معروف وأبو عمشة" يصدرون بياناً بشأن التهجم على مدير "الإعلامي الحكومي"

منوعات

شاهد: رجل يمسك بيد شمس ويربكها قبل حفلها بالسعودية

شاهد: رجل يمسك بيد شمس ويربكها قبل حفلها بالسعودية

شاهد: خبير جمال شهير يكشف التغيير الذي أجراه بشكل شيرين عبد الوهاب

شاهد: خبير جمال شهير يكشف التغيير الذي أجراه بشكل شيرين عبد الوهاب

بعدما طلبت يد الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي بزوجته وهذا ماحصل

بعدما طلبت يد الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي بزوجته وهذا ماحصل

والدة حلا الترك تعرض نفسها للسخرية.. وتحدث ضجة كبيرة بفستان أحمر ضيق

والدة حلا الترك تعرض نفسها للسخرية.. وتحدث ضجة كبيرة بفستان أحمر ضيق

شاهد: بعد خلافاتهما.. هذا ما قالته سمية الخشاب عن علاقتها الحالية بطليقها

شاهد: بعد خلافاتهما.. هذا ما قالته سمية الخشاب عن علاقتها الحالية بطليقها

شاهد: دنيا بطمة تجذب الأنظار بإطلالة طبيعية بملابس السباحة مع زوجها وابنتهما

شاهد: دنيا بطمة تجذب الأنظار بإطلالة طبيعية بملابس السباحة مع زوجها وابنتهما

نحافة دنيا سمير غانم تؤثر على وجهها... &#34;كأنه عمرك 40 سنة&#34;

نحافة دنيا سمير غانم تؤثر على وجهها... "كأنه عمرك 40 سنة"

شاهد: رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة

شاهد: رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة

هذا ماذا فعلته سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب

هذا ماذا فعلته سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب

متابع يحرج حلا شيحة.. ماذا فعل؟

متابع يحرج حلا شيحة.. ماذا فعل؟

عربي

حزب التقدم والاشتراكية المغربي ينسحب من الحكومة ويصطف في المعارضة

حزب التقدم والاشتراكية المغربي ينسحب من الحكومة ويصطف في المعارضة

(رويترز): السعودية تدرس مبادرة الحوثيين لوقف إطلاق النار

(رويترز): السعودية تدرس مبادرة الحوثيين لوقف إطلاق النار

السلطات العراقية: قناصون مجهولون قتلوا أربعة أشخاص في بغداد

السلطات العراقية: قناصون مجهولون قتلوا أربعة أشخاص في بغداد

مصر.. قرار بإحالة الممثل محمد علي للنيابة بتهمة &#34;إخفاء ملايين الجنيهات&#34;

مصر.. قرار بإحالة الممثل محمد علي للنيابة بتهمة "إخفاء ملايين الجنيهات"