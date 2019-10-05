عموم آلـ"معروف وأبو عمشة" يصدرون بياناً بشأن التهجم على مدير "الإعلامي الحكومي"

أصدرت عائلتا "معروف وأبو عمشة" شمال قطاع غزة، بياناً بشأن ما قالت عنه تهجم أحد المجموعات عبر موقع (فيسبوك) على مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف.



وقالت العائلة في بيانها: تابعنا بغضب منذ يوم أمس حملة هوجاء تشنها ما تسمى صفحة "غزة الآن" زوراً وبهتاناً ضد أحد أبناء عائلتنا، الذين يحظون باحترام وتقدير على المستوى الاجتماعي والوطني، والمشهود له بحسن الخلق، ونظافة اليد الأستاذ سلامة معروف.





وأضاف البيان: حرصنا منذ اللحظة الأولى كعائلة على التصرف بحكمة وضبط تصرفاتنا وردود فعل أبناء العائلة وعدم مجاراة هذه التفاهات رغم أنها تشكل اعتداءً على جميع أبناء العائلة حفاظاً على عدم الدخول في سجالات ومهاترات نشغل بها ساحتنا الفلسطينية، وتؤدي لمزيد من الانقسام المجتمعي.



وتابع: انطلاقاً من استمرار هذه الحملة الموتورة التي استهدفت شخص ابننا، وبناءً على معرفتنا بمن يقف خلف هذه الصفحة المشبوهة التي كانت دائماً بوقاً للفتنة ومنصة لإطلاق الإشاعات والأكاذيب، وهو المدعو مصطفى عياش، الموجود خارج قطاع غزة، وفي ظل عدم قيام عائلته بدورها المأمول منها في إدانة فعل ابنهم وإعادة الاعتبار بالاعتذار للعائلة ولابننا عما مس العائلة من تشويه؛ فإننا في عموم آل معروف أبو عمشة نؤكد:





1. عائلتنا مشهود لها على المستوى الوطني وقدمت التضحيات والشهداء في جميع محطات نضال شعبنا، وابننا الذي افتري عليه شخصية اعتبارية يحظى باحترام ومحبة الجميع ومكانته فوق كل السفاهات التي ادعتها عليه الصفحة المذكورة ومديرها الموتور.



٢. نعتبر أن هذا الفعل المستهجن وطنياً واجتماعياً وعشائرياً بمثابة اعتداء من عائلة المذكور ضد عائلتنا، طالما لم تتبرأ بشكل واضح من هذا السقوط الأخلاقي المنافي لعاداتنا وأعرافنا، وتقدم الاعتذار اللائق لنا كعائلة ولابننا وسنقوم بكل ما يلزم تجاه هذا الاعتداء عشائرياً وقانونياً.



٣. ابننا ليس على خلاف مع أحد ولا يوجد مشكلة شخصية كما يدعي المذكور، وإن ما صرح به كان في إطار متطلبات عمله المهني توضيحاً للحقيقة التي طالت إحدى مؤسساتنا الوطنية وهو القضاء، ورداً على تشويه لم يراع مشاعر إحدى عائلاتنا التي ابتليت بفقدان طفلها في جريمة بشعة، وتلاعب بأحزانها بنشر خبر كاذب حول تبرئة القاتل من جريمته.



٤. نؤكد أن حقنا العشائري واضح والاعتداء علينا كعائلة جلي، ولا دخل لنا بالبعد المؤسساتي في المتابعة للموضوع من موقع مسؤولية ابننا المفترى عليه، خاصة وقد شارك في الهجمة المسعورة علينا عدد من أبناء عائلة عياش معروفين لدينا تماما.



٥. ما جرى بحذف المنشورات المسيئة خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها لا تعني شيء في ظل الإساءة التي تمت، ما لم يكن هناك بيان واضح من عائلة عياش بإدانة هذا السلوك وإعتذار صريح عما لحق بنا من ضرر، يتم نشره للعموم وعلى الصفحة المذكورة.



٦. نقدر جهود كل من تواصل معنا وحاول التدخل في الموضوع، ونشيد بمواقف الفصائل والأطر الصحفية التي صدّرت مواقف وطنية مسؤولة تجاه هذا التصرف الأرعن.

رام الله - دنيا الوطن