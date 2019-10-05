قوات الاحتلال تعتقل شابيْن بالقرب من بلدة العيسوية





وأضافت: أن قوات الاحتلال، اقتادت الشابين إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المنطقة.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين بالقرب من بلدة العيسوية بالقدس.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين: يوسف فريد عبيد، ونديم حربي عبيد، وهما في العشرينات من العمر، وذلك أثناء مرورهما بجانب نقطة التفتيش المقامة على مدخل العيسوية الجنوبي.