قوات الاحتلال تعتقل شابيْن بالقرب من بلدة العيسوية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين بالقرب من بلدة العيسوية بالقدس.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين: يوسف فريد عبيد، ونديم حربي عبيد، وهما في العشرينات من العمر، وذلك أثناء مرورهما بجانب نقطة التفتيش المقامة على مدخل العيسوية الجنوبي.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين بالقرب من بلدة العيسوية بالقدس.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين: يوسف فريد عبيد، ونديم حربي عبيد، وهما في العشرينات من العمر، وذلك أثناء مرورهما بجانب نقطة التفتيش المقامة على مدخل العيسوية الجنوبي.
وأضافت: أن قوات الاحتلال، اقتادت الشابين إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المنطقة.
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