شؤون فلسطينية

طقس السبت: أجواء غائمة جزئياً نهاراً وباردة نسبياً ليلاً

طقس السبت: أجواء غائمة جزئياً نهاراً وباردة نسبياً ليلاً
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

الاحد 2019/10/06: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2019/10/07: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف،  ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية  غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2019/10/08: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-18 27-17 27-18 بيت لحم 28-18 27-17 27-18
رام الله والبيرة 26-17 25-16 25-17 طولكرم 29-22 28-22 28-22
نابلس 29-19 28-18 28-19 قلقيلية 29-22 28-22 28-22
جنين 31-21 30-20 30-21 سلفيت 28-18 27-17 27-18
طوباس 31-21 30-20 30-21 روابي 29-19 28-18 28-19
الخليل 26-17 25-16 25-17 غزه 28-23 27-23 27-23
أريحا 36-25 35-24 35-25 خانيونس 28-23 27-23 27-23
الأغوار الشمالية 34-23 33-22 33-23 رفح 29-22 28-22 28-22

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