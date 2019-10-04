صافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، أن صافرات الإنذار دوت في مناطق غلاف غزة، مشيرةً إلى أنها انطلقت في (كيسوفيم).
وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي:
إنه سمع دوي انفجار في منطقة كيسوفيم بعد انطلاق صفارات الإنذار.
يتبع..
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، أن صافرات الإنذار دوت في مناطق غلاف غزة، مشيرةً إلى أنها انطلقت في (كيسوفيم).
وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي:
إنه سمع دوي انفجار في منطقة كيسوفيم بعد انطلاق صفارات الإنذار.
يتبع..
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