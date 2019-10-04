صافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، أن صافرات الإنذار دوت في مناطق غلاف غزة، مشيرةً إلى أنها انطلقت في (كيسوفيم).



وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي:

إنه سمع دوي انفجار في منطقة كيسوفيم بعد انطلاق صفارات الإنذار.



يتبع..