شؤون فلسطينية

صافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة

صافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، أن صافرات الإنذار دوت في مناطق غلاف غزة، مشيرةً إلى أنها انطلقت في (كيسوفيم).

وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي:
إنه سمع دوي انفجار في منطقة كيسوفيم بعد انطلاق صفارات الإنذار.

يتبع..

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