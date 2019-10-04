شؤون فلسطينية

الرجوب يشارك في افتتاح مهرجان الرياضات التقليديه في اسطنبول

الرجوب يشارك في افتتاح مهرجان الرياضات التقليديه في اسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
شارك اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم الجمعة، في افتتاح فعاليات النسخة الرابعة للمهرجان الثقافي للرياضات التقليدية في مدينة إسطنبول التركية، والذي ينظّمه الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية الذي يترأسه السيد بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعلى هامش الفعاليات، التقى الرجوب ببلال أردوغان رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، والسيد طه أيهان رئيس منتدى شباب العالم الاسلامي للحوار، بحضور سفير دولة فلسطين في تركيا د. فائد مصطفى، وبحث معهما مختلف اوجه التعاون الرياضي بين البلدين .

وشكر الرجوب القائمين على المهرجان، مشيدا بما تقدمه تركيا من تعاون شبابي ورياضي لفلسطين ، كما اثنى على جهود منتدى شباب العالم الإسلامي ودعمه المتواصل لفلسطين والتي كان اّخرها اعتماد القدس عاصمة للشباب الإسلامي للعام 2018، إضافة لما يقدمه المنتدى من مبادرات شبابية تفضي الى تعزيز العلاقات الشبابية وتبادل الخبرات الرياضية بينهم .

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 4 أيام متتالية، في مطار أتاتورك الدولي بالشطر الأوروبي من إسطنبول، ويشارك في المهرجان قرابة 16 ألف رياضي في مختلف المجالات، وسيتنافس المشاركون طوال الأيام الـ 4 من المهرجان، في مسابقات ضمن 12 صنفا من مجالات الرياضات التقليدية.

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