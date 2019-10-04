شؤون فلسطينية

اعتقال فتى وإصابة العشرات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر

اعتقال فتى وإصابة العشرات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، فتى، وأصابت عشرات المواطنين بالاختناق، خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد مفيد اخليل (16عاما) من بلدة بيت أمر، بعد اقتحام وسط البلدة ومنطقة عصيدة فيها، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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