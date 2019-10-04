أول تعليق من حماس على نتائج اجتماع الشيخ وكحلون بشأن أموال المقاصة





جاء ذلك، تعقيبا على لقاء حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، مع موشيه كحلون وزير المالية الإسرائيلي، أمس الخميس، والذي أنتج عن قرار اسرائيل بالافراج عن مليار و800 ألف شيكل من اموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية.





وقال قاسم لـ"دنيا الوطن": "ما حدث يؤكد ان قرار وقف التعامل بالاتفاقات بين السلطة والاحتلال، هو عبارة عن حبر على ورق، وأن السلطة في غير وارد تنفيذ هكذا قرارات".





وأضاف: "تراجع السلطة في هذه القرارات، يشجع الاحتلال على مزيد من العدوان على شعبنا، وزيادة مصادرته للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وتشجعه على المضي في قرار الضم للضفة الغربية"، وفق تعبيره.





وتابع المتحدث باسم حماس بقوله: "كان الأولى بالسلطة رفع يدها عن المقاومة ووقف التنسيق الأمني بدل من التراجع عن قراراتها والالتفاف على الموقف الشعبي"، مستطرداً بقوله: "يبدو أن المصالح الشخصية لبعض قيادات من السلطة تمنعها من اتخاذ أي قرار ضد سياسة الاحتلال".

خاص دنيا الوطنأكد حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن كل الوقائع، تؤكد أن السلطة الفلسطينية تفتقد لإرادة المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي.