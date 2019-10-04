شؤون فلسطينية

هيئة مسيرة العودة: الجمعة المقبلة ستحمل عنوان (أطفالنا الشهداء)

هيئة مسيرة العودة: الجمعة المقبلة ستحمل عنوان (أطفالنا الشهداء)
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، جماهير الشعب الفلسطيني بغزة للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة جمعة (اطفالنا الشهداء) من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأكدت على استمرار مسيرات العودة بطابعها الجماهيري والشعبي، متاملةً أن تنجح الجهود المخلصة لنقلها للضفة الغربية المحتلة كخطوة جماهيرية واسعة في مواجهة مخطط ضم أراضي الضفة والأغوار، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

ودعت الهيئة للوحدة وجمع الشمل ولإعادة الاعتبار للمشروع الوطني وحمايته بعد ما أصابه من ضرر على مدى سنوات أوسلو الذي فرق الشمل وزرع بذور الخلاف والشقاق.

ودعت أيضًا الدول العربية والإسلامية الشقيقة لتحمل مسؤولياتهم في إنهاء ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العمل والتجارة والسفر والتنقل دون قيود .

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل طفلين من سلوان بالقدس

الاحتلال يعتقل طفلين من سلوان بالقدس

القناة 13: إسرائيل ستحول مليار و800 ألف شيكل للسلطة الفلسطينية

القناة 13: إسرائيل ستحول مليار و800 ألف شيكل للسلطة الفلسطينية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث بقلقيلية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث بقلقيلية

ثلاث إصابات في قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

ثلاث إصابات في قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

غزة: مباحث التموين تتلف 70 كيلو من سمك (الأرنب السام)

غزة: مباحث التموين تتلف 70 كيلو من سمك (الأرنب السام)

حماس تدين محاولة اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني (قاسم سليماني)

حماس تدين محاولة اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني (قاسم سليماني)

انتهاكات واسعة للاحتلال والمستوطنين في مناطق الضفة

انتهاكات واسعة للاحتلال والمستوطنين في مناطق الضفة

(517) عملا مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة خلال أيلول المنصرم

(517) عملا مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة خلال أيلول المنصرم

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلين من سلوان بالقدس

الاحتلال يعتقل طفلين من سلوان بالقدس

الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث بقلقيلية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث بقلقيلية

ثلاث إصابات في قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

ثلاث إصابات في قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

انتهاكات واسعة للاحتلال والمستوطنين في مناطق الضفة

انتهاكات واسعة للاحتلال والمستوطنين في مناطق الضفة

(517) عملا مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة خلال أيلول المنصرم

(517) عملا مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة خلال أيلول المنصرم

الرجوب يشيد بقرار السعودية اللعب في فلسطين

الرجوب يشيد بقرار السعودية اللعب في فلسطين

المجاهدين: نقدر جهود الإعلام الحكومي بملاحقة الصفحات المشبوهة

المجاهدين: نقدر جهود الإعلام الحكومي بملاحقة الصفحات المشبوهة

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في القدس

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في القدس

منوعات

شاهد: رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة

شاهد: رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة

هذا ماذا فعلته سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب

هذا ماذا فعلته سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب

متابع يحرج حلا شيحة.. ماذا فعل؟

متابع يحرج حلا شيحة.. ماذا فعل؟

شاهد: عابد فهد يدعم موهبة إبنه بطريقة مميزة

شاهد: عابد فهد يدعم موهبة إبنه بطريقة مميزة

تطور جديد في علاقة إبن أنغام وزوجها

تطور جديد في علاقة إبن أنغام وزوجها

شاهد: ابن سيرين عبدالنور يلعب مع الكلب وهي تسأل: شو رأيكن&#34;

شاهد: ابن سيرين عبدالنور يلعب مع الكلب وهي تسأل: شو رأيكن"

أول ظهور لابنتي هاني سلامة شاهدوا كيف أصبحتا

أول ظهور لابنتي هاني سلامة شاهدوا كيف أصبحتا

جيجي حديد تنفصل بعد شهرين عن حبيبها الجديد

جيجي حديد تنفصل بعد شهرين عن حبيبها الجديد

وفاة نجم مسلسل&#34;وادي الذئاب&#34;

وفاة نجم مسلسل"وادي الذئاب"

آيتن عامر تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها.. ماذا حدث؟

آيتن عامر تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها.. ماذا حدث؟

عربي

الجزائر: &#34;التجمع الوطني&#34; يرشح عز الدين ميهوبي للرئاسة

الجزائر: "التجمع الوطني" يرشح عز الدين ميهوبي للرئاسة

مصدر أمني ينفي لـ(روسيا اليوم) مقتل عدد من رجال الشرطة المصرية بسيناء

مصدر أمني ينفي لـ(روسيا اليوم) مقتل عدد من رجال الشرطة المصرية بسيناء

سقوط صاروخيْن حوثييْن في صعدة أطلقا من صنعاء

سقوط صاروخيْن حوثييْن في صعدة أطلقا من صنعاء

مصر تطالب بتدخل طرف رابع كوسيط في مباحثات سد النهضة

مصر تطالب بتدخل طرف رابع كوسيط في مباحثات سد النهضة