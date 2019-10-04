هيئة مسيرة العودة: الجمعة المقبلة ستحمل عنوان (أطفالنا الشهداء)

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، جماهير الشعب الفلسطيني بغزة للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة جمعة (اطفالنا الشهداء) من مسيرات العودة وكسر الحصار.



وأكدت على استمرار مسيرات العودة بطابعها الجماهيري والشعبي، متاملةً أن تنجح الجهود المخلصة لنقلها للضفة الغربية المحتلة كخطوة جماهيرية واسعة في مواجهة مخطط ضم أراضي الضفة والأغوار، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



ودعت الهيئة للوحدة وجمع الشمل ولإعادة الاعتبار للمشروع الوطني وحمايته بعد ما أصابه من ضرر على مدى سنوات أوسلو الذي فرق الشمل وزرع بذور الخلاف والشقاق.



ودعت أيضًا الدول العربية والإسلامية الشقيقة لتحمل مسؤولياتهم في إنهاء ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العمل والتجارة والسفر والتنقل دون قيود .