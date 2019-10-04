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مصر.. قرار بإحالة الممثل محمد علي للنيابة بتهمة "إخفاء ملايين الجنيهات"

مصر.. قرار بإحالة الممثل محمد علي للنيابة بتهمة "إخفاء ملايين الجنيهات"
رام الله - دنيا الوطن
وافق وزير المالية المصري محمد معيط على إحالة الممثل والمقاول محمد علي إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه، وذلك بناء على مذكرة من النيابة.

ووفقا لبيان نشرته صحيفة (أخبار اليوم) الحكومية في مصر، كشفت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب بالمستندات، عن عمليات التهرب التي قام بها الممثل. وبعرض الوقائع على عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، قرر رفع مذكرة بوقائع التهرب لوزير المالية، الذي أمر بدوره باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتتضمن وقائع التهرب قيام الممثل بإخفاء نحو 8 ملايين من نشاطه في التصرفات العقارية والمقاولات عند تقديم إقراراته الضريبية عن السنوات من 2011 إلى 2018.

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