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الجزائر: "التجمع الوطني" يرشح عز الدين ميهوبي للرئاسة

الجزائر: "التجمع الوطني" يرشح عز الدين ميهوبي للرئاسة
رام الله - دنيا الوطن
صادق أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري بالإجماع، اليوم الجمعة، على قرار ترشيح عز الدين ميهوبي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان حزب التجمع قد أصدر مؤخرا بيانا، أعلن فيه نيته خوض غمار الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الاول/ديسمبر المقبل، ولم يعلن حينها عن الاسم الذي سيدفع به للاستحقاق الرئاسي، لكن متابعون رجحوا تزكية أمينه العام بالنيابة عز الدين ميهوبي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وواجه الحزب انتقادات في الشارع الجزائري، في الآونة الأخيرة، لتورط أمينه العام السابق أحمد أويحيى في قضايا فساد، وهو الذي شغل منصب رئيس الحكومة في حقبة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه بوتفليقة.

المندوبون الولائيون

وفي سياق متصل، أفاد بيان للسلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر، أنه سيتم تنصيب المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات، السبت.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي عن قائمة المندوبين الولائيين في ندوة صحفية سيعقدها الجمعة، في مقر السلطة.

وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات، على لسان ناطقها الرسمي علي ذراع، أن 120 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، سحبوا إلى غاية الخميس، استمارات اكتتاب التوقيعات.

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