دولي

البيت الأبيض يعد رسالة لرئيسة مجلس النواب بشأن تحقيق عزل ترامب

البيت الأبيض يعد رسالة لرئيسة مجلس النواب بشأن تحقيق عزل ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (أسوشيتد برس)، بأن البيت الأبيض يعد اعتراضا رسميا على التحقيق الذي أطلقه مجلس النواب الأمريكي بهدف تحديد ما إذا كان يجب بدء تطبيق إجراءات العزل بحق الرئيس، دونالد ترامب.

ونقلت الوكالة، عن شخص مطلع على الموضوع، أن مكتب المحامين في البيت الأبيض ينوي توجيه رسالة رسمية، اليوم الجمعة، إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، يعترض فيها على التحقيق لأنه أطلق دون إجراء تصويت عام في المجلس.

وأكد رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي، أن العمل جار على إعداد هذه الرسالة.

وأعلنت بيلوسي الأسبوع الماضي عن بدء تحقيق العزل رسميا بحق ترامب، على خلفية الفضيحة السياسية المتعلقة بالضغط المزعوم من قبل الرئيس الأمريكي على نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بهدف إجباره على فتح تحقيق مع عائلة نائب الرئيس السابق ومنافس ترامب المحتمل في الانتخابات المقبلة جو بايدن (والذي كان نجله هانتر يتولى منصبا في شركة Burisma الأوكرانية العاملة في مجال الغاز).

وانطلق تحقيق العزل دون إجراء تصويت شامل بمشاركة جميع أعضاء مجلس النواب، خلافا للتحقيقين المماثلين اللذين سبق أن أجريا بحق الرئيسين السابقين ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون، لكن ليس هناك أي تعليمات محددة بشأن كيفية إطلاق تحقيقات العزل في الدستور الأمريكي.

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