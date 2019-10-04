الاحتلال يعتقل طفلين من سلوان بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طفلين من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت حي عين اللوزة في البلدة، واعتقلت الطفلين: نصر إياد الأعور (10 سنوات)، وطه عويضة (10 سنوات)، أثناء تواجدهما في الشارع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طفلين من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت حي عين اللوزة في البلدة، واعتقلت الطفلين: نصر إياد الأعور (10 سنوات)، وطه عويضة (10 سنوات)، أثناء تواجدهما في الشارع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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