الاحتلال يعتقل طفلين من سلوان بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طفلين من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت حي عين اللوزة في البلدة، واعتقلت الطفلين: نصر إياد الأعور (10 سنوات)، وطه عويضة (10 سنوات)، أثناء تواجدهما في الشارع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).