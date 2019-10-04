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مصدر أمني ينفي لـ(روسيا اليوم) مقتل عدد من رجال الشرطة المصرية بسيناء

مصدر أمني ينفي لـ(روسيا اليوم) مقتل عدد من رجال الشرطة المصرية بسيناء
رام الله - دنيا الوطن
نفى مصدر أمني مصري، صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية (الصفا) الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء.

كما نفى المصدر الأمني، مقتل عدد من رجال الشرطة بالكمين، مؤكدا أن ما تم نشره في هذا الصدد عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

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