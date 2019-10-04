القناة 13: إسرائيل ستحول مليار و800 ألف شيكل للسلطة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن - ترجمة مؤمن مقداد

نقلت القناة الـ13، عن مسؤول إسرائيلي رفيع، تأكيده، أنه في الأيام المقبلة، ستحول إسرائيل مليار و800 ألف شيكل، للسلطة الفلسطينية.



وبحسب القناة، فإن المسؤول الاسرائيلي أشار إلى أن الازمة الاقتصادية انتهت أمس، بمكتب وزير المالية الاسرائيلية موشيه كحلون، خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ.



وكان الشيخ قد كشف في وقت سابق من اليوم الجمعة، تفاصيل لقاءه بوزير المالية الإسرائيلي موشيه كلحون، بشأن أموال المقاصة.



وقال الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "التقيت يوم أمس الخميس وزير المالية الإسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الأحد القادم".



وأضاف الشيخ: "تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات ⁧‫السلطة‬⁩ المالية، وبقي الخلاف قائماً على رواتب عائلات ⁧‫الأسرى‬⁩ و ⁧الشهداء‬⁩ وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن".