سقوط صاروخيْن حوثييْن في صعدة أطلقا من صنعاء

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، بإطلاق الجماعات الحوثية، صاروخيْن باليستييْن من أعيان مدنية بمحافظة صنعاء، وسقوطهما داخل محافظة صعدة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن الجماعات الحوثية أطلقت صباح اليوم الجمعة، صاروخيْن باليستييْن من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).



وشدّد المالكي على استمرار الجماعة الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.