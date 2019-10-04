حالة إرباك في مطار غلاسكو الاسكتلندي بسبب "طرد مشبوه"

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة، بإخلاء جزء من مطار غلاسكو في اسكتلندا، وذلك عقب العثور على طرد مشبوه.



وأشارت تقارير تداولتها وسائل إعلام بريطانية، إلى أنه تم إخلاء مبنى الرحلات الدولية في المطار، وذلك بالتزامن مع انتشار لقوات الشرطة الأسكتلندية، ووحدات الإنقاذ والإطفاء، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وتحقق الشرطة في طرد وصف بأنه "مشبوه"، ووجد بداخل إحدى الطائرات المتواجدة على مدرج الطيران.



ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن متحدث باسم المطار قوله: "استدعي رجال الإطفاء والشرطة للمطار استجابة لنداء بوجود طرد مشبوه على متن رحلة قادمة من كوالالمبور. التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة محتوى الطرد".