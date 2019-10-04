غانتس يهاجم نتنياهو في هذه الرسالة.. ماذا قال؟

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم بيني غانتس رئيس حزب (أزرق أبيض)، الفائز في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، بنيامين نتنياهو زعيم حزب (الليكود)، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.



وقال غانتس عبر حسابه في (تويتر): "إن الشيء الجيد والصحيح للمواطنين الإسرائيليين هو أن يكون لديهم رئيس وزراء مشغولاً بهم وليس بلوائح الاتهام ضده"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).



وأضاف: "يجب أن يكون لديه الوقت لإدارة الكابينت وليس المثول أمام المحاكم، يجب أن يكون لديه وقت للجلوس من أجل تطوير النظام الصحي وليس الجلوس للتشاور مع المحامين".



ووجه غانتس رسالة إلى خصمه في الانتخابات، بنيامين نتنياهو جاء فيها: "لا تتمسك بمنصبك سوف نأخذه ونقود البلاد".