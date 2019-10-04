السيسي يصدق على قانون يحظر تقديم الشيشة في مصر إلا بشروط





رام الله - دنيا الوطنصدق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على قانون المحال العامة في مصر، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجاريةوالجانب الأبرز في هذا القانون هو حظر تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي، على أن يجري تطبيقه منذ نشره بالجريدة الرسمية، أمس الخميس.وبحسب صحيفة (الوطن) المصرية، يحظر هذا القانون تقديم النارجيلة (الشيشة)، في المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.ووفقا للقانون لا يجوز الترخيص لأصحاب المحال بفتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.