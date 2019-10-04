(تركي آل الشيخ) يقرر العمل على تسليم المقاول محمد علي لمصر





رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، عن قرار مقاضاته للفنان والمقاول المصري المعارض محمد علي، المتواجد في إسبانيا.وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها … هو للأسف مصري وموجود في إسبانيا الآن".وتابع: "بصفتي مالك لناد في إسبانيا وحاصل على الإقامة فيها، ونظرا لتجاوزاته وطولة لسانه عليّ في إحدى المقاطع في اليوتيوب والفيسبوك، قررت أن أتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا، يارب أكسب القضية، مين عارف ممكن يرحلوه لبلده الأصلي، مع أنه مش أصلي، شكله مشربش من نيلها".