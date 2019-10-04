غزة: مباحث التموين تتلف 70 كيلو من سمك (الأرنب السام)

سمك الأرنت السام

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رام الله - دنيا الوطن

أنهت طواقم التفتيش الصحي بقسم مراقبة الأغذية الطب الوقائي بوزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين، صباح اليوم جولة تفتيشية في حوض الميناء بحثا عن سمك الأرانب السام.



وأكدت الطواقم أنه تم ضبط واتلاف مايقارب 70 كيلو جرام من السمك السام، وتم اتلافها حسب الأصول وتحويل المخالفين إلى دائرة مباحث التموين لاستكمال الاجراءات القانونية.



ويذكر أن دائرة الطب الوقائي وعبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي نشرت تحذير هام قبل أيام يفيد بسمية سمك الأرانب لما له تأثير مباشر على الانسان في حال تم تناوله بدون معرفتهم به.