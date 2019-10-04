حماس تدين محاولة اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني (قاسم سليماني)

دانت حركة حماس، اليوم الجمعة، محاولة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.





وقال الناطق بإسم الحركة حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع (الصهيوني)، وتهدف إلى إثارة الخلافات والقلاقل التي تضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات التي تمر بها نتيجة التغول الصهيوني عليها بغطاء أمريكي فج.





وأضاف "الاستهداف الإسرائيلي لكل مكونات الأمة يتطلب توحيد الجهود على امتداد جبهات المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي باعتباره العدو المركزي، وضرورة نبذ كل الخلافات الطارئة على الأمة".





رام الله - دنيا الوطن