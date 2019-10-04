عاجل

  • الصحة بغزة: إصابة 3 مواطنين بجراح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم شرق القطاع

مباشر | روابي تطلق حملة افحصي بنحبك للتوعية بسرطان الثدي

شؤون فلسطينية

(517) عملا مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة خلال أيلول المنصرم

(517) عملا مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة خلال أيلول المنصرم
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
واصل الفلسطينيون في الضفة الغربية طريق المقاومة ردا على انتهاكات الاحتلال وممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وشهد شهر أيلول/سبتمبر تصاعدا في عمليات المقاومة، تنوعت ما بين مواجهات وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة وعمليات طعن.

وحسب تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة حماس في الضفة، فإن شهر أيلول/سبتمبر الماضي شهد تنفيذ (517) عملا مقاوما ضد الاحتلال في الضفة، أسفرت عن إصابة (18) من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان من أبرز أعمال المقاومة تنفيذها لـ (4) عمليات طعن واحدة أو محاولة طعن، نجم عنها إصابة (5) من جنود ومستوطني الاحتلال، وكذلك تنفيذ (9) عمليات زرع أو إلقاء عبوات ناسفة صوب جنود وآليات ومعسكرات وأبراج الاحتلال، بحسب ما ذكر التقرير.

وأورد التقرير بأن المقاومة نفذت خلال الشهر الماضي (35) عملية إلقاء زجاجات حارقة صوب آليات ومواقع الاحتلال العسكرية، كما شهدت مناطق الضفة والقدس اندلاع (404) مواجهة وإلقاء حجارة، وأدت في مجملها لجرح (18) إسرائيليا.

وشكلت المواجهات وإلقاء الحجارة نسبة 78% من مجموع أعمال المقاومة، فيما شكلت عمليات إطلاق النار وعمليات الطعن ومحاولات الطعن وإلقاء العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة ما نسبته 10% من مجمل أعمال المقاومة.

ووفقا للتقرير، توزعت النسبة المتبقية على المقاومة الشعبية لاعتداءات المستوطنين، والقيام بتظاهرات ومسيرات مناهضة للاحتلال والاستيطان في الضفة والقدس.

وأورد التقرير أن محافظات القدس ورام الله والخليل كان بها أعلى معدل في عدد المواجهات وأعمال المقاومة بواقع (177 114 ،84) لكل منها على التوالي، أي بنسبة قاربت 61% من مجموع محافظات الضفة.

وشهدت محافظة رام الله أقوى المواجهات خلال اقتحام الاحتلال للمدينة في إطار ملاحقة عملية عين بوبين، في حين شهدت بلدة عزون مواجهات يومية وذلك بعد عملية الطعن التي نفذها أحد أبناء القرية وأصيب فيها مستوطنان.

وسجلت محافظة قلقيلية ارتفاعا في معدل أعمال المقاومة، حيث شهدت (82) عملا مقاوما.

أخبار ذات صلة

الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث بقلقيلية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث بقلقيلية

ثلاث إصابات في قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

ثلاث إصابات في قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

غزة: مباحث التموين تتلف 70 كيلو من سمك (الأرنب السام)

غزة: مباحث التموين تتلف 70 كيلو من سمك (الأرنب السام)

حماس تدين محاولة اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني (قاسم سليماني)

حماس تدين محاولة اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني (قاسم سليماني)

انتهاكات واسعة للاحتلال والمستوطنين في مناطق الضفة

انتهاكات واسعة للاحتلال والمستوطنين في مناطق الضفة

الرجوب يشيد بقرار السعودية اللعب في فلسطين

الرجوب يشيد بقرار السعودية اللعب في فلسطين

المجاهدين: نقدر جهود الإعلام الحكومي بملاحقة الصفحات المشبوهة

المجاهدين: نقدر جهود الإعلام الحكومي بملاحقة الصفحات المشبوهة

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في القدس

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث بقلقيلية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث بقلقيلية

ثلاث إصابات في قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

ثلاث إصابات في قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

انتهاكات واسعة للاحتلال والمستوطنين في مناطق الضفة

انتهاكات واسعة للاحتلال والمستوطنين في مناطق الضفة

(517) عملا مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة خلال أيلول المنصرم

(517) عملا مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة خلال أيلول المنصرم

الرجوب يشيد بقرار السعودية اللعب في فلسطين

الرجوب يشيد بقرار السعودية اللعب في فلسطين

المجاهدين: نقدر جهود الإعلام الحكومي بملاحقة الصفحات المشبوهة

المجاهدين: نقدر جهود الإعلام الحكومي بملاحقة الصفحات المشبوهة

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في القدس

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في القدس

سيارات إسعاف وباصات وعربات لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة تصل غزة بقافلة أميال

سيارات إسعاف وباصات وعربات لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة تصل غزة بقافلة أميال

منوعات

شاهد: رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة

شاهد: رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة

هذا ماذا فعلته سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب

هذا ماذا فعلته سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب

متابع يحرج حلا شيحة.. ماذا فعل؟

متابع يحرج حلا شيحة.. ماذا فعل؟

شاهد: عابد فهد يدعم موهبة إبنه بطريقة مميزة

شاهد: عابد فهد يدعم موهبة إبنه بطريقة مميزة

تطور جديد في علاقة إبن أنغام وزوجها

تطور جديد في علاقة إبن أنغام وزوجها

شاهد: ابن سيرين عبدالنور يلعب مع الكلب وهي تسأل: شو رأيكن&#34;

شاهد: ابن سيرين عبدالنور يلعب مع الكلب وهي تسأل: شو رأيكن"

أول ظهور لابنتي هاني سلامة شاهدوا كيف أصبحتا

أول ظهور لابنتي هاني سلامة شاهدوا كيف أصبحتا

جيجي حديد تنفصل بعد شهرين عن حبيبها الجديد

جيجي حديد تنفصل بعد شهرين عن حبيبها الجديد

وفاة نجم مسلسل&#34;وادي الذئاب&#34;

وفاة نجم مسلسل"وادي الذئاب"

آيتن عامر تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها.. ماذا حدث؟

آيتن عامر تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها.. ماذا حدث؟

عربي

مصر تطالب بتدخل طرف رابع كوسيط في مباحثات سد النهضة

مصر تطالب بتدخل طرف رابع كوسيط في مباحثات سد النهضة

السيسي يصدق على قانون يحظر تقديم الشيشة في مصر إلا بشروط

السيسي يصدق على قانون يحظر تقديم الشيشة في مصر إلا بشروط

&#34;الأمير خالد بن سلمان&#34;يدعو جميع اليمنيين للوقوف صفاً واحداً ضد المشروع الإيراني

"الأمير خالد بن سلمان"يدعو جميع اليمنيين للوقوف صفاً واحداً ضد المشروع الإيراني

السعودية: النيابة العامة تطالب بحكم الإعدام بحق (خلية الـ 45 إرهابيا)

السعودية: النيابة العامة تطالب بحكم الإعدام بحق (خلية الـ 45 إرهابيا)