عاجل

  • الصحة بغزة: إصابة 3 مواطنين بجراح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم شرق القطاع

مباشر | روابي تطلق حملة افحصي بنحبك للتوعية بسرطان الثدي

شؤون فلسطينية

الرجوب يشيد بقرار السعودية اللعب في فلسطين

الرجوب يشيد بقرار السعودية اللعب في فلسطين
اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
رام الله - دنيا الوطن
عبر اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في بيان صدر اليوم الجمعة، عن عظيم شكره والاسرة الرياضية الفلسطينية ازاء الخطوة التاريخية للهيئة العامة للرياضة، التي اعلنت رسميا موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب السعودي  أمام منتخب فلسطين في مدينة القدس، في الـ15 من اكتوبر الجاري ، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا  2023.

ووجه الرجوب الشكر للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الامير محمد بن سلمان، وللهيئة العامة للرياضة وعلى رأسها الامير عبد العزيز الفيصل، وللاتحاد السعودي وعلى رأسه السيد ياسر المسحال، ولكافة القائمين على الرياضة في المملكة على جهودهم التي بذلوها لتذليل كافة العقبات التي كانت تقف في وجه منع إقامة هذا اللقاء في القدس، موجها الشكر ايضا الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب اسيا للعبة على جهوده الكبيرة التي سخرها لضمان اقامة اللقاء في فلسطين .

وأكد الرجوب أن هذه الخطوة تعتبر لحظة تاريخية في مكانة الرياضة الفلسطينية ، لما لها من دلالات سياسية تعكس الالتزام الثابت للمملكة السعودية بما يخص فلسطين ، والتي كانت دائما تعتبر الهوية الوطنية الفلسطينية عنصر واجب الوجود .

وأضاف الرجوب أن هذه الخطوة تعتبر رسالة للإحتلال بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم ، متمنيا أن يشكل هذا الموقف التاريخي للسعودية حافزا للاخرين بوجوب زيارة فلسطين واللعب على أرضها إنطلاقا من حق الفلسطينيين اللعب على أرضهم وفق ما أقرته كافة لوائح وانظمة الاتحادين القاري والدولي، وتبديد كل عناصر القلق عند من يتردد للحضور لفلسطين.

ولفت الرجوب إلى ان الاتحاد الفلسطيني قد استلم قائمة بعثة المنتخب السعودي التي ستأتي الى فلسطين، ما بين لاعبين واداريين وشخصيات رسمية  مرافقة للمنتخب السعودي .

أخبار ذات صلة

الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث بقلقيلية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث بقلقيلية

ثلاث إصابات في قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

ثلاث إصابات في قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

غزة: مباحث التموين تتلف 70 كيلو من سمك (الأرنب السام)

غزة: مباحث التموين تتلف 70 كيلو من سمك (الأرنب السام)

حماس تدين محاولة اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني (قاسم سليماني)

حماس تدين محاولة اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني (قاسم سليماني)

انتهاكات واسعة للاحتلال والمستوطنين في مناطق الضفة

انتهاكات واسعة للاحتلال والمستوطنين في مناطق الضفة

(517) عملا مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة خلال أيلول المنصرم

(517) عملا مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة خلال أيلول المنصرم

المجاهدين: نقدر جهود الإعلام الحكومي بملاحقة الصفحات المشبوهة

المجاهدين: نقدر جهود الإعلام الحكومي بملاحقة الصفحات المشبوهة

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في القدس

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث بقلقيلية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث بقلقيلية

ثلاث إصابات في قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

ثلاث إصابات في قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

انتهاكات واسعة للاحتلال والمستوطنين في مناطق الضفة

انتهاكات واسعة للاحتلال والمستوطنين في مناطق الضفة

(517) عملا مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة خلال أيلول المنصرم

(517) عملا مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة خلال أيلول المنصرم

الرجوب يشيد بقرار السعودية اللعب في فلسطين

الرجوب يشيد بقرار السعودية اللعب في فلسطين

المجاهدين: نقدر جهود الإعلام الحكومي بملاحقة الصفحات المشبوهة

المجاهدين: نقدر جهود الإعلام الحكومي بملاحقة الصفحات المشبوهة

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في القدس

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في القدس

سيارات إسعاف وباصات وعربات لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة تصل غزة بقافلة أميال

سيارات إسعاف وباصات وعربات لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة تصل غزة بقافلة أميال

منوعات

شاهد: رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة

شاهد: رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة

هذا ماذا فعلته سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب

هذا ماذا فعلته سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب

متابع يحرج حلا شيحة.. ماذا فعل؟

متابع يحرج حلا شيحة.. ماذا فعل؟

شاهد: عابد فهد يدعم موهبة إبنه بطريقة مميزة

شاهد: عابد فهد يدعم موهبة إبنه بطريقة مميزة

تطور جديد في علاقة إبن أنغام وزوجها

تطور جديد في علاقة إبن أنغام وزوجها

شاهد: ابن سيرين عبدالنور يلعب مع الكلب وهي تسأل: شو رأيكن&#34;

شاهد: ابن سيرين عبدالنور يلعب مع الكلب وهي تسأل: شو رأيكن"

أول ظهور لابنتي هاني سلامة شاهدوا كيف أصبحتا

أول ظهور لابنتي هاني سلامة شاهدوا كيف أصبحتا

جيجي حديد تنفصل بعد شهرين عن حبيبها الجديد

جيجي حديد تنفصل بعد شهرين عن حبيبها الجديد

وفاة نجم مسلسل&#34;وادي الذئاب&#34;

وفاة نجم مسلسل"وادي الذئاب"

آيتن عامر تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها.. ماذا حدث؟

آيتن عامر تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها.. ماذا حدث؟

عربي

مصر تطالب بتدخل طرف رابع كوسيط في مباحثات سد النهضة

مصر تطالب بتدخل طرف رابع كوسيط في مباحثات سد النهضة

السيسي يصدق على قانون يحظر تقديم الشيشة في مصر إلا بشروط

السيسي يصدق على قانون يحظر تقديم الشيشة في مصر إلا بشروط

&#34;الأمير خالد بن سلمان&#34;يدعو جميع اليمنيين للوقوف صفاً واحداً ضد المشروع الإيراني

"الأمير خالد بن سلمان"يدعو جميع اليمنيين للوقوف صفاً واحداً ضد المشروع الإيراني

السعودية: النيابة العامة تطالب بحكم الإعدام بحق (خلية الـ 45 إرهابيا)

السعودية: النيابة العامة تطالب بحكم الإعدام بحق (خلية الـ 45 إرهابيا)