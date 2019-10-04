المجاهدين: نقدر جهود الإعلام الحكومي بملاحقة الصفحات المشبوهة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المكتب الاعلامي لحركة المجاهدين الفلسطينية، عن تقدير حركته لجهود وزارة الإعلام "المكتب الإعلامي الحكومي" بملاحقة الصفحات المشبوهة، والحفاظ على الجبهة الداخلية قوية في مواجهة الأخطار والمؤامرات.



وشدد المكتب في تصريح له على أن الصفحات والمواقع المشبوهة لا تقل خطورة عن المتخابرين مع الاعداء لما تقوم به من نشر للاشاعات وارباك الساحة الفلسطينية.



واعتبر أن استهداف الشخصيات الإعلامية والوطنية يصب في مصلحة الاحتلال ويهدف الى تشويه صورة الاعلام الوطني الحر والمقاوم.



وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، قد قال إنه بعد التواصل مع مجلس القضاء الأعلى، فإننا نؤكد أن قضية قتل الطفل المغدور (محمود شقفة) ما زالت منظورة أمام محكمة بداية خانيونس ولم يصدر فيها أي أحكام، خلافا لم تم تداوله عبر إحدى الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي.



وحمّل معروف المسؤولية القانونية في تصريح صحفي ، عن نشر هذا الخبر الكاذب وتداوله لصفحة غزة الآن والقائم عليها مصطفى عياش المتواجد خارج قطاع غزة.



وأشار إلى أنه تم التحذير سابقا من النقل عن هذه الصفحة لـ"اشتهارها بنشر معلومات غير صحيحة وتعمدها بث إشاعات كاذبة".



يُذكر أن الشرطة في قطاع غزة، عثرت في شهرإبريل/ نيسان على جثة الطفل محمود شقفة (عام ونصف) مدفونة في أرض خالية برفح، وذلك بعد أن فقد آثاره لأيام.



وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الجاني (م. ش) 28 عامًا، وهو أحد المشتبه بهم الذين تم توقيفهم في إطار عملية التحقيق في القضية، وقد اعترف بقتل الطفل ثم إخفائه على خلفية افتراضٍ وهمي لدى الجاني، ثبت عدم صحته خلال التحقيق.