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"الأمير خالد بن سلمان"يدعو جميع اليمنيين للوقوف صفاً واحداً ضد المشروع الإيراني

"الأمير خالد بن سلمان"يدعو جميع اليمنيين للوقوف صفاً واحداً ضد المشروع الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
دعا نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، جميع أبناء الشعب اليمني إلى الوقوف صفاً واحداً ضد المشروع الإيراني من أجل سلامة واستقرار بلادهم.

وقال الأمير خالد بن سلمان في عدة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر": "آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى".

وأكد أن وزير خارجية النظام الإيراني الذي يزعم نظامه حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن النظام الإيراني عبر تحميل مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان دون أي اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن، مستشهدا بمقطع فيديو لـ"ظريف" خلال حواره مع قناة سي سي إن.

ولفت إلى أن التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوماً، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي كما أكد ذلك ولي العهد، مبيناً أن حديث النظام الإيراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعدما أشعل النظام الإيراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها.

وأشار إلى أن النظام الإيراني يسعى بكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن في إطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد.

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