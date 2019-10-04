شرطة الاحتلال تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في القدس





رام الله - دنيا الوطناعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابا مقدسيا عقب الاعتداء عليه بطريقة وحشية في بلدة العيساوية بمدينة القدس.وأظهر مقطع فيديو انتشر على الانترنت قوة عسكرية تابعة لشرطة الاحتلال وهي تعتقل الشاب ليث درويش بعدما اعتدت عليه بالضرب المبرح على منطقة الرأس وهو مقيد ومحتجز لديهم.وأفادت مصادر من مدينة القدس أنه شرطة الاحتلال اقتادت الشاب درويش إلى جهة مجهولة.يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن منذ أكثر من شهرين حملة اعتقالات واسعة بحق أبناء العيساوية، حيث طالت الحملة المئات من شباب البلدة، ولم تتوقف حتى اللحظة.