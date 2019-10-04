حسين الشيخ يكشف تفاصيل اجتماعه بوزير المالية الإسرائيلي بشأن أموال المقاصة

رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، تفاصيل لقاءه بوزير المالية الإسرائيلي موشيه كلحون، بشأن أموال المقاصة.







وقال الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "التقيت يوم أمس الخميس وزير المالية الإسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الأحد القادم".







وأضاف الشيخ: "تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات ⁧‫السلطة‬⁩ المالية، وبقي الخلاف قائماً على رواتب عائلات ⁧‫الأسرى‬⁩ و ⁧الشهداء‬⁩ وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن".



