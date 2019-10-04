حسين الشيخ يكشف تفاصيل اجتماعه بوزير المالية الإسرائيلي بشأن أموال المقاصة
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، تفاصيل لقاءه بوزير المالية الإسرائيلي موشيه كلحون، بشأن أموال المقاصة.
وقال الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "التقيت يوم أمس الخميس وزير المالية الإسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الأحد القادم".
وأضاف الشيخ: "تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة المالية، وبقي الخلاف قائماً على رواتب عائلات الأسرى و الشهداء وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن".
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