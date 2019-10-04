شؤون فلسطينية

مسيرات العودة مستمرة للأسبوع الـ (77) تحت شعار "المصالحة خيار شعبنا"

مسيرات العودة مستمرة للأسبوع الـ (77) تحت شعار "المصالحة خيار شعبنا"
جانب من مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الفلسطينيون بدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة إلى أوسع مشاركة في فعاليات الجمعة الـ 77 للمسيرات الحدودية تحت عنوان ( جمعة المصالحة خيار شعبنا) على طول حدود القطاع مع الإحتلال الإسرائيلي. 

وقالت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أن عنوان الجمعة الـ 77 لمسيرات العودة وهو (جمعة المصالحة خيار شعبنا) جاء تأكيداً منها على استعادة الوحدة لإحباط مخطط ضم الضفة والاغوار ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت الهيئة في بيان لها :"أن الوحدة بوصلتنا، والحرية قبلتنا، ومجرم من يحرف البوصلة، عن مسارها باي اتجاه لا يلبي طموحات واهداف شعبنا بالحرية والعودة".

يذكر أنه منذ مارس/آذار 2018 يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع المحاصر.

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