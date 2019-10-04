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دولي

إيران تعتقل صحفية روسية بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل "

إيران تعتقل صحفية روسية بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل "
الصحفية الروسية يوليا يوزيك
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الملحق الإعلامي الروسي في طهران أندريه غاننكو بأن السلطات الإيرانية اعتقلت الصحفية الروسية يوليا يوزيك للاشتباه في تعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال الدبلوماسي الروسي وفق تصريح نشرته (روسيا اليو): "نعمل على التحقق من تفاصيل اعتقال الصحفية الروسية يوليا يوزيك من قبل الحرس الثوري بتهمة التجسس لصالح إسرائيل".


وذكرت مواقع إخبارية روسية في وقت سابق أن يوليا يوزيك اعتقلت في طهران وأودعت السجن للاشتباه في تعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية، ما يجعلها تحت طائلة السجن لمدة 10 سنوات على الأقل.

وأوضح زملاء الصحفية الروسية أن يوليا كانت عملت مراسلة في طهران منذ بضعة سنوات، وسافرت مؤخرا إلى هناك بدعوة، لكن ما أن وصلت إلى المطار حتى انتزعت السلطات الإيرانية منها جواز سفرها، وأبلغت أنها ستسترده عند المغادرة.


وفي اليوم التالي، كُسر باب غرفتها وأخذت يوليا يوزيك من قبل عناصر تابعة للحرس الثوري مباشرة من الفندق، وليلة البارحة سُمح لها بالاتصال بموسكو لمدة دقيقة واحدة فقط.

وأفيد في هذا الشأن أن كل ما تمكنت من قوله الصحفية الروسية المعتقلة خلال المكالمة القصيرة أنها "تجلس على الأرض في زنزانة، وهي من دون وسائل اتصال، وستجري محاكمتها يوم السبت".

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